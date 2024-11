Sceny w kadrze tuż po przyjeździe gwiazd Lecha. Poszło o mecz Legią. "Uciekaj"

Reprezentacja Polski przygotowuje się do ostatnich meczów w tym roku. W ramach Ligi Narodów nasza drużyna zmierzy się w Porto z Portugalią (15 listopada) oraz ze Szkocją (18 listopada) w Warszawie. Trener Michał Probierz jak zwykle nieco zaskoczył przy powołaniach, m.in. dał szansę dwóm debiutantom. Chodzi o młode gwiazdy Lecha Poznań - Antoniego Kozubala i Michała Gurgula.

Tak reprezentacja Polski przyjęła Gurgula i Kozubala. Nagle wtrącił się Bereszyński

Obaj od początku sezonu imponują w barwach lidera ekstraklasy, ale postawienie na nich wcale nie było oczywiste. Kozubal ma dopiero 20 lat, a Gurgul - 18 i może stać się pierwszym zawodnikiem z rocznika 2006, który zagra w reprezentacji Polski. Nic więc dziwnego, że jako nowicjusze wzbudzają sporą uwagę. Na vlogu ze zgrupowania kadry na kanale Łączy nas piłka mogliśmy zobaczyć, jak przywitali się z kolegami.

Na nagraniu widać, jak panowie wchodzą do hotelu i przybijają piątki z bardziej doświadczonymi kadrowiczami m.in. Piotrem Zielińskim, Krzysztofem Piątkiem czy Łukaszem Skorupskim. Później krótką rozmowę z Kozubalem odbył kierownik techniczny drużyny narodowej - Paweł Kosedowski. - Sam przyleciałeś? - zapytał. Nie. Był "Gurgi", "Mroziu"... (Michał Gurgul i Bartosz Mrozek - przyp. red.) - odpowiedział piłkarz. - Sam w pokoju został - wtrącił się realizator.

Tak przywitali debiutanta. Od razu zeszli na grząski temat. "Uciekaj"

Wtedy swoje trzy grosze dorzucił przyglądający się im Bartosz Bereszyński. - Ty, a wiesz, że on wczoraj... - urwał. Obrońca Sampdorii miał na myśli to, co Kozubal zrobił w niedzielnym meczu Lech - Legia. Zdobył wówczas jedną bramkę i przyczynił się do efektownego zwycięstwa 5:2. - Weź, nie wracajmy do tego tematu, dobrze - odpowiedział Kosedowski. - Pawka to jest stary Legionista - wytłumaczył realizator. - Nie no, szanujemy - dodał kierownik techniczny. - Tak mówisz, bo kamera jest. My cię tą kamerą bronimy - śmiał się do Kozubala realizator. - Jak będziesz sam i będziesz go widział, to uciekaj - zażartował Bereszyński.

Mecz Portugalia - Polska odbędzie się w piątek o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na naszej stronie Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.