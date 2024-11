Tak Probierz zareagował na wieść o kontuzji Lewandowskiego

Michał Probierz nie ma łatwego życia przed ostatnimi w tym roku meczami reprezentacji Polski. Podczas zgrupowania nasza drużyna musi sobie radzić bez kapitana - Roberta Lewandowskiego. Napastnik nabawił się kontuzji pleców podczas niedzielnego spotkania FC Barcelony z Realem Sociedad (0:1), przez co będzie pauzował przez ok. 10 dni.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski mieszka w Portugalii w takim hotelu! "Oczy Was nie mylą"

Probierz jasno ws. kontuzji Lewandowskiego. "To dotyczy każdego zawodnika"

O brak naszego kapitana Probierz pytany był na poniedziałkowej konferencji prasowej. - Już w trakcie wczorajszego meczu było widać, że Robert borykał się z bólem. Mieliśmy też okazję porozmawiać. Decyzję podjęliśmy jednak w poniedziałek rano po konsultacji z lekarzami kadry. Ci byli w kontakcie z doktorem Barcelony - tłumaczył trener.

Temat Lewandowskiego pojawił się także w wywiadzie dla kanału Meczyki. Selekcjoner pytany był, czy piłkarz sam poinformował go o urazie, czy też to sztab pierwszy zadzwonił z obawami. - My z każdym - o tym akurat rozmawialiśmy na konferencji - my zawsze rozmawiamy z zawodnikami przed samym zgrupowaniem i on sam informuje, czy jest zdrowy, czy nie. To dotyczy każdego zawodnika - wyjaśnił.

Wielkie osłabienia w reprezentacji Polski. Probierz: "Są poobijani"

Na tym jednak problemy kadrowe się nie kończą. Podczas wtorkowych zajęć na boisku nie pojawiło się aż siedmiu kadrowiczów: Kamil Piątkowski, Bartosz Slisz, Bartosz Kapustka, Michael Ameyaw, Sebastian Szymański, Adam Buksa oraz Krzysztof Piątek. - Mamy swoje problemy. Trzeba się do tego dostosować i na pewno nie panikujemy, nie lamentujemy. Wiemy po prostu, co jest. Dzisiaj mamy jeszcze podzielone grupy, bo widać po niektórych zawodnikach bardzo duże zmęczenie. Są poobijani. Także chcemy doprowadzić wszystkich zawodników do stanu takiego, żeby byli przygotowani do meczu - przyznał Probierz.

Pierwsze listopadowe spotkanie Polacy rozegrają w piątek w Porto. 15 listopada o godz. 20:45 zmierzymy się z Portugalią. Trzy dni później o tej samej porze czeka nas mecz ze Szkocją na Stadionie Narodowym w Warszawie.