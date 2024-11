Legenda Portugalii porównuje Lewandowskiego i Ronaldo. W kółko powtarza dwa słowa

Robert Lewandowski nie był w stanie strzelić gola w ligowym spotkaniu z Realem Sociedad. Albo może inaczej: bramkę zdobył, natomiast nie została ona uznana po fatalnym błędzie arbitra. Mimo to nie był to dobry występ naszego snajpera, który borykał się jednak z problemami zdrowotnymi. Jak się okazało, podczas meczu otrzymał wiele ciosów, przez co był mocno poobijany. "Już w samolocie bardzo bolały go plecy" - oznajmili hiszpańscy dziennikarze.

Były reprezentant Portugalii pieje z zachwytu nad Lewandowskim. "Jest inspiracją dla wielu"

36-latek nie pojawi się zatem na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdyż czeka go 10 dni przerwy w grze. Tym samym nie pomoże drużynie w kluczowych spotkaniach Ligi Narodów ze Szkocją oraz piątkowym z Portugalią. To ogromna strata, zwłaszcza jeśli chodzi o formację ataku, gdyż poza napastnikiem FC Barcelony w odwodzie Michała Probierza pozostają: Adam Buksa, Krzysztof Piątek, Karol Świderski oraz mogący również grać na "dziewiątce" Mateusz Bogusz.

Mimo to trudno będzie zastąpić Lewandowskiego, biorąc pod uwagę, w jakiej znajduje się formie. Ma już przecież w tym sezonie na koncie 19 goli w 17 spotkaniach. Były reprezentant Portugalii Nuno Gomes ujawnił, jaka jest metoda na sukces naszego zawodnika. - Lewandowski jest inspiracją dla wielu zawodników na całym świecie. Jest świetnym graczem i niesamowicie ciężko pracuje. Nigdy nie przestał pracować i wierzyć w swoje możliwości - oznajmił dla TVP Sport.

- Wie lepiej niż ktokolwiek, że w piłce nożnej czasami jest taki moment, że robisz wszystko, a nie potrafisz strzelić gola. Miałem dokładnie tak samo. Tak wygląda życie napastnika. Czasami robisz wszystko poprawnie, a nie zdobywasz bramek, innym razem nie trafiasz dobrze w piłkę i wpada. Najważniejsze jest to, aby nie przestawać tak samo mocno trenować i być pewnym siebie - uzupełnił.

Gomes porównał również Lewandowskiego do Cristiano Ronaldo. - Obaj są legendami piłki nożnej. Utrzymują znakomitą formę przez wiele lat i grają na innym poziomie niż reszta zawodników. Wystarczy spojrzeć na ich liczby. Nadal regularnie strzelają gole i grają świetnie - przyznał, zaznaczając, że zarówno Polska, jak i Portugalią mogą rywalizować z najlepszymi nawet bez Ronaldo i Lewandowskiego, gdyż teraz mają wielu znakomitych graczy.

Mecz Portugalia - Polska zaplanowano na 15 listopada o 20:45 na Estadio do Dragao w Porto. Po czterech meczach zajmujemy trzecie miejsce w tabeli grupy 1 z dorobkiem czterech pkt. Ostatni mecz Biało-Czerwonych w Portugalii zakończył się remisem 1:1, a bramkę z rzutu karnego zdobył Arkadiusz Milik.