Ostro! Boniek brutalnie ocenił pomysł Probierza. Bez ogródek

We wtorkowe popołudnie poznaliśmy powołania Michała Probierza na listopadowe mecze reprezentacji Polski. Selekcjoner, jak zwykle, postawił na kilku nowych zawodników. Tym razem na liście znaleźli się Michał Gurgul i Antoni Kozubal, czyli absolutni debiutanci w kadrze Biało-Czerwonych.

"Dwaj piłkarze Lecha Poznań mają najpewniej stanowić zaplecze na pozycjach, na których selekcjoner od początku testuje zawodników bardzo śmiało. Gurgul jest środkowym obrońcą, a Kozubal środkowym pomocnikiem" - analizował Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Zbigniew Boniek wprost o powołaniu dwóch zawodników Lecha Poznań do reprezentacji Polski

Do tych powołań Probierza odniósł się Zbigniew Boniek w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu. - Powołanie Gurgula jest takie "probierzowe". Czymś muszę was zaskoczyć. On się zastanawia, kogo powoła na następne zgrupowanie, gdy nikt nie będzie mógł tego skalkulować wcześniej. On to lubi. To jest jego specjalność zakładu. Powołanie zawodnika, który zaskakuje całą opinię publiczną - ocenił.

- Czy Gurgul i Kozubal nadają się do reprezentacji Polski? Na razie się nie nadają. Na razie myślę, że Murawski [Radosław - przyp. red.] byłby bardziej przydatny na dzisiaj. Ale może Michał myśli o przyszłości. Tylko jest takie powiedzienie: myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb ucięli - podkreślił były prezes PZPN-u. - To są takie powołania "michałowe". Życzę im, żeby nie byli na trybunach - podsumował.

W listopadzie Biało-Czerwonych czekają dwa mecze. Będą to: wyjazdowe spotkanie z Portugalią (piątek 15 listopada) i domowe ze Szkocją (poniedziałek 18 listopada). Relacje tekstowe z obu spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.