Trzęsienie ziemi po sensacyjnym powołaniu Probierza

Reprezentacja Polski w listopadzie zakończy zmagania grupowe Ligi Narodów meczami ze Szkocją i Portugalią. Biało-Czerwoni będą walczyć i utrzymanie w dywizji A, a do tego potrzebują głównie nie przegrać spotkania ze Szkotami. Selekcjoner Michał Probierz uznał, że w trakcie zgrupowania chciałby mieć do dyspozycji 29 zawodników, a w tym gronie są oczywiście debiutanci.

Eksperci reagują na powołania Michała Probierza. Ważne słowa w sprawie debiutantów

Selekcjoner Probierz znów nie powołał do kadry bramkarza Kamila Grabary i obrońcy Matty'ego Casha, co wydaje się już klasycznym ruchem z jego strony. Podobnie jak powoływanie debiutantów, a tym razem na kadrze będzie ich dwóch - Antoni Kozubal i Michał Gurgul, obaj z Lecha Poznań. Ta dwójka to rewelacje sezonu w ekstraklasie i niespodziewanie ważne postacie w szeregach lidera ligi.

Kozubal i Gurgul to wychowankowie akademii Lecha. Pierwszy z nich przeszedł klasyczny model w klubie - drugi zespół, wypożyczenia i miejsce w pierwszym składzie. 20-latek w tym sezonie jest jedną z głośniejszych postaci w ekstraklasie, a po 14 meczach ma na koncie dwie asysty i jest dyrygentem środka pola. Gurgul ma zaledwie 18 lat, ale raczej na wypożyczenie się nie wybiera, bo w tym sezonie zagrał już 14 meczów w szeregach liderów ekstraklasy. Młody piłkarz gra głównie na lewej obronie, ale potrafi także znaleźć sobie miejsce w środku defensywy.

"Michał Gurgul pierwszym piłkarzem z rocznika 2006, który może zagrać w reprezentacji Polski.Antoni Kozubal trzecim piłkarzem z rocznika 2004, który może zagrać w reprezentacji Polski" - zauważył Filip Macuda ze Sport.pl.

To właśnie na tej dwójce skupiła się uwaga ekspertów komentujących powołania. "Michał Gurgul z powołaniem do reprezentacji. To pierwszy kadrowicz z rocznika 2006.Wychowanek Lecha może pasować Probierzowi jako lewy środkowy obrońca w trójce. Lewa noga, ogranie w liderze ekstraklasy" - napisał Dawid Dobrasz.

"Wow! Kolejni debiutanci: Michał Gurgul i Antoni Kozubal. Mocne wejście Lecha w kadrę" - dodał Michał Pol z Kanału Sportowego. Lech Poznań ma w kadrze jeszcze jednego przedstawiciela - Bartosza Mrozka.

"Michał Gurgul? W pełni zasłużone powołanie. Kiwior spisuje się ostatnio w kratkę, a Gurgul to idealny profil na półlewego stopera. Wyprowadzenie piłki, w miarę stabilny w defensywie, regularna gra w klubie + młodość i perspektywiczność" - napisał Maciej Klaczyński z igol.pl.

"Nie lubię komentować powołań do kadry, ale zrobię wyjątek. Fajnie, że są Kozubal i Kozłowski. Czekam jeszcze w dalszej perspektywie na Kałuzińskiego" - skomentował Tomasz Urban z Viaplay. Kacper Kozłowski otrzymał powołanie już na poprzednie zgrupowanie, ale nie przyjechał z powodu urazu.

Nie zabrakło też krytycznych głosów wobec selekcjonera. "Moder i Puchacz znowu z powołaniem. Tymczasem taki Kałuziński czy Cash znowu odrzuceni" - zauważył Kamil Seliga z igol.pl, wskazując, że powołanie otrzymali dwaj zawodnicy, którzy nie grają zbyt wiele w klubach.

"Mocna ekipa z Major League Soccer - Slisz, Marczuk, Świderski i Bogusz (nagle jednak dostaje kolejną szansę). Szkoda mi Ameyawa w sumie, bo dał impuls z ławki w październiku. Fajnie, że ten Kozubal dostanie szansę, o ile dostanie. A uparcie trzymać się Bereszyńskiego..." - spojrzał szerzej Tomasz Hatta z igol.pl.

Reprezentacja Polski z Portugalią zagra 15 listopada o 20:45 w Porto, a trzy dni później o tej samej porze zmierzy się ze Szkocją na Stadionie Narodowym.