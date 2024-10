Nagły zwrot ws. pożegnania Grosickiego z reprezentacją! Sam ogłosił

Kamil Grosicki podczas Euro 2024 ogłosił, że po turnieju oficjalnie żegna się z reprezentacją Polski. Wiadomo jednak było, że jego ostatnim występem nie będzie 15 minut przeciwko Austrii, bo zawodnik chce pożegnać się z kadrą w należyty sposób i przed własnymi kibicami. Teraz potwierdzają to słowa skrzydłowego Pogoni Szczecin.

REKLAMA

Zobacz wideo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zwycięska w meczu z Będzinem. Mateusz Rećko zagrał przeciwko byłemu klubowi

Kamil Grosicki zwrócił się do kibiców reprezentacji Polski. Pożegnanie odłożone

Niedawno z kadrą pożegnali się Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak, ale nie rozegrali pożegnalnego spotkania. W taki sposób nie chciał żegnać się Grosicki, a prezes Cezary Kulesza mówił nawet, że 36-latek wybiegnie na boisko w meczu ze Szkocją 18 listopada.

- Z Kamilem Grosickim jestem już po rozmowach. Ze Szkocją będzie jego pożegnanie - mówił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z kanałem Sport Mach.

Teraz wiadomo, że tak się nie stanie. Wskazuje na to wpis 94-krotnego reprezentanta Polski w mediach społecznościowych. "Drodzy Kibice! 24 czerwca ogłosiłem zakończenie reprezentacyjnej kariery. Moim wielkim marzeniem jest rozegranie pożegnalnego meczu w koszulce z orzełkiem na piersi. Mecze o punkty ze zrozumiałych powodów nie dają takiej możliwości. Dlatego postanowiłem odłożyć w czasie moje oficjalne pożegnanie z Wami do momentu, kiedy reprezentacja będzie rozgrywała mecze towarzyskie" - napisał Grosicki.

W kontekście listopadowego zgrupowania mówiło się jeszcze, że z kadrą może pożegnać się Kamil Glik. Obrońca jest jednak kontuzjowany, a więc na ten moment nie jest to możliwe. Jeśli wróci do zdrowia, to być może dostanie szansę na zagranie oficjalnego spotkania w tym samym czasie, co Grosicki.

Według FIFA w 2025 roku będą cztery przerwy reprezentacyjne - w marcu, wrześniu, październiku i listopadzie. Podczas każdej z nich zostaną rozegrane dwie tury spotkań, ale te będą przeznaczone na eliminacje mistrzostw świata. Na ten moment nie wiadomo, kiedy z kadrą mógłby pożegnać się Kamil Grosicki.