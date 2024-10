Jest decyzja ws. powołań na mecze Ligi Narodów. Oto plan Probierza

Reprezentacja Polski nie może być zadowolona po ostatnich spotkaniach w Lidze Narodów. Nie dość, że przegraliśmy z Chorwacją oraz Portugalią, to jedynie zremisowaliśmy w rewanżowym meczu z ekipą Zlatko Dalicia, choć ta przez ponad kwadrans grała w osłabieniu. Przed nami ostatnia szansa na to, by zdobyć cenne punkty i powalczyć o utrzymanie w dywizji A.

Wszystko jasne. Wiemy, kiedy Michał Probierz ogłosi powołania na listopadowe zgrupowanie

Selekcjoner Michał Probierz nie może być pewny, że będzie mógł liczyć na wszystkich zawodników. Na najbliższym zgrupowaniu zabraknie na pewno Jakuba Piotrowskiego, który przeszedł ostatnio operację obustronnej przepukliny pachwinowej czy nadal borykającego się z urazem mięśnia czworogłowego Pawła Dawidowicza. Pod znakiem zapytania stoi również powołanie dla Jakuba Modera, który nie podnosi się z ławki rezerwowych w Brighton.

Fani nie mogą się doczekać, kiedy poznają nazwiska zawodników powołanych na listopadowe zgrupowanie. Pierwszy mecz z Portugalią odbędzie się przecież w piątek 15 listopada. Portal WP SportoweFakty zdradził właśnie, że selekcjoner ogłosi kadrę we wtorek 5 listopada po naradzie sztabu reprezentacji. Zgrupowanie nie zacznie się za to standardowo w Warszawie, natomiast zawodnicy zbiorą się 11 listopada w Porto, gdzie przez cztery dni będą przygotowywać się do meczu z portugalską ekipą.

Kto zatem może spodziewać się powołania? Najprawdopodobniej do kadry powróci Adam Buksa, który wyleczył już kontuzję i wrócił do regularnej gry w Midtjylland. Szczególnie nie będziemy zaskoczeni, gdy kolejną szansę otrzyma również Bartosz Slisz, który został pominięty w październiku, mimo że jest podstawowym graczem Atlanty United.

Z nieoczywistym wyborów, nie można wykluczyć, że po dłuższej przerwie do kadry powróci będący ostatnio w bardzo dobrej formie w barwach Torino Karol Linetty. Mało tego coraz więcej minut w BSC Young Boys notuje ostatnio Łukasz Łakomy. Jeśli chodzi o naszą ekstraklasę, to od dłuższego czasu mówi się o powołaniach dla Antoniego Kozubala i Radosława Murawskiego. Chciałoby się zatem powiedzieć: jak nie teraz, to kiedy?

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się za to, że na zgrupowanie prawdopodobnie nie przyjedzie Sebastian Walukiewicz. Tym samym w gronie obrońców pozostają: Jakub Kiwior, Kamil Piątkowski oraz Jan Bednarek. Czy zatem wreszcie Michał Probierz ulegnie presji i przekona się do Matty'ego Casha?