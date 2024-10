Niebywałe, co działo się w meczu Polska - Rumunia. Absolutny rekord!

Polskie piłkarki fantastycznie spisały się w pierwszym dwumeczu w barażach o udział w mistrzostwach Europy 2025. Przed czterema dniami Biało-Czerwone pokonały w Bukareszcie Rumunię 2:1 i we wtorek w Gdańsku w wielkim stylu przypieczętowały awans. Po dwóch trafieniach Ewy Pajor, jednym Natalii Padillii i Nadii Krezyman oraz honorowej bramce Any Marii Stanciu wygrały aż 4:1. Teraz czeka je finał baraży. Na medal spisali się także nasi kibice. Na Polsat Plus Arenie było ich rekordowo dużo.

Nokaut na murawie, rekord na trybunach. Historyczny mecz kobiecej reprezentacji Polski

Taką informację przekazał na platformie X oficjalny profil PZPN poświęcony kobiecej piłce nożnej - Łączy nas piłka kobieca. - Mamy rekord. Dziś na trybunach Polsat Plus Arena zasiadło 8449 kibiców, co jest rekordem frekwencji jeżeli chodzi o publiczność na meczu reprezentacji Polski kobiet! Dziękujemy! - mogliśmy przeczytać.

Poprzedni rekord udało się pobić o 438 widzów. 17 września 2021 roku podczas meczu z Belgią na tym samym obiekcie zasiadło ich 8011. Wówczas naszym piłkarkom udało się zremisować 1:1 w eliminacjach do mistrzostw świata w 2023 r., na które ostatecznie nie udało się awansować. Wynik z pewnością może być lepszy, bo stadion w Gdańsku pomieści aż 41 620 kibiców. We wtorek był więc wypełniony w zaledwie 20 procentach.

Być może kolejny rekord uda się pobić przy okazji nadchodzącego finału baraży. Już wiadomo, że zagramy w nim z reprezentacją Austrii. Nasze rywalki rozprawiły się ze Słowenkami 3:0 i 2:1. Zadnie nie będzie jednak łatwe, bo Austriaczki dwukrotnie pokonywały naszą drużynę 3:1 w tegorocznych kwalifikacjach w rozgrywkach Ligi A i uplasowały się wyżej w tabeli. Oba mecze finałowe odbędą się w dniach 22 listopada - 3 grudnia. Dokładne terminy tych spotkań powinny się wkrótce pojawić.