Jest oficjalny komunikat ws. reprezentanta Polski. Złe wieści dla Probierza

Jakub Piotrowski przedwcześnie musiał opuścić październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski z powodu urazu mięśni przywodzicieli. Michał Probierz zdradził, że piłkarz po powrocie do Bułgarii przejdzie operację i czeka go przerwa w grze. Łudogorec Razgrad zamieścił właśnie w mediach społecznościowych komunikat, w którym podał, że zabieg doszedł do skutku. "Mamy nadzieję, że wkrótce wróci na boisko" - czytamy.

