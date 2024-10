Probierz apelował do Kuleszy. Oto odpowiedź prezesa PZPN

W trakcie październikowego zgrupowania reprezentacja Polski przegrała 1:3 z Portugalią i zremisowała 3:3 z Chorwacją na Stadionie Narodowym w rozgrywkach Ligi Narodów. W trakcie kadencji Michała Probierza reprezentacja odbywa treningi w dwóch różnych lokalizacjach - raz na Stadionie Narodowym, a innym razem w ośrodku treningowym Legii Warszawa w Książenicach.

Dominik Wardzichowski ze Sport.pl informował, że przygotowania reprezentacji Polski do listopadowego meczu na wyjeździe z Portugalią rozpoczną się w Porto. "Piłkarze będą musieli stawić się w Porto w poniedziałek 11.11 i to tam będą trenować aż do spotkania z reprezentacją Portugalii (15.11). Dopiero po nim polecą lotem czarterowym do Polski, gdzie odbędzie się mecz ze Szkocją (18.11). Taka decyzja selekcjonera i PZPN wiąże się nie tylko z chęcią jak najlepszego przygotowania zawodników do meczu z Portugalią, ale też z problemami z dostępnością boisk do treningu w okolicach Warszawy" - czytamy.

"Chcemy obrać jakiś kierunek". Probierz domaga się ośrodka dla kadry

W trakcie październikowego zgrupowania Probierz wypowiadał się na temat braku ośrodka treningowego, co ma wpływ na fakt, że lokalizacje treningów podczas zgrupowań bywają różne. - Rozmawialiśmy długo z prezesem Kuleszą i zrobimy wszystko, żeby zbudować centrum treningowe. Chcemy obrać jakiś kierunek, chcemy piłkarzom stworzyć jak najlepsze, optymalne warunki do treningów. W 40-milionowym kraju musimy doprowadzić do sytuacji, że kadra ma gdzie trenować, a nie musimy ciągle gdzieś przez godzinę jeździć. Mamy 2-3 pomysły, ale na razie tylko rozmawiamy - mówił selekcjoner Biało-Czerwonych.

- Rozmawiamy z prezesem, mamy różne pomysły, ale nie chcę, by było jakieś drugie dno i że coś już od razu budujemy. Rozmawialiśmy ostatnio z dyrektorem Marcinem Dorną i zrobiliśmy statystyki kadrowiczów i wyszło, że najwięcej dobrych piłkarzy pochodzi z mniejszych klubów, tam, gdzie jest świetna baza treningowa. Chciałbym, by zawodnicy reprezentacji Polski doczekali się takiej bazy, jaka np. jest w Krakowie - dodał Probierz na konferencji prasowej, która otwierała październikowe zgrupowanie Polaków.

Kulesza mówi wprost o ośrodku dla reprezentacji. Cztery lokalizacje

Temat ośrodka dla reprezentacji Polski pojawił się w rozmowie z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą na kanale YouTube "Sport Mach". Kulesza pojawił się w Nowym Jorku na 35-leciu Związku Polonijnych Klubów Piłkarskich w Nowym Jorku. - Tyle, co mogę powiedzieć, to to, że mamy cztery miejsca i będziemy musieli wybrać lokalizację. Jestem po wstępnych rozmowach z UEFA i prezesem Aleksandrem Ceferinem, bo będąc na kongresie, rozmawialiśmy o tym. Będzie wsparcie finansowe, a jako PZPN też posiadamy budżet, który przeznaczymy na budowę takiego ośrodka - powiedział.

- Ośrodek jest niezbędny. Mniejsze federacje mają swoje ośrodki tak jak Liechtenstein. Nasz kraj ma prawie 39 mln mieszkańców, więc powinniśmy mieć taki ośrodek, bo to będzie służyło naszym wszystkim reprezentacjom - dodaje Kulesza. Czy pomysł budowy ośrodka w Otwocku upadł, czy ta lokalizacja też jest brana pod uwagę?

- To, co składaliśmy, to upadło, bo wiemy, że ten program nie doszedł do skutku. Niewykluczone, bierzemy pod uwagę Otwock, jest w tych czterech propozycjach, zobaczymy, jak to będzie. W Otwocku mieliśmy całą dokumentację sporządzoną, wszystko było gotowe do realizacji. Wyszło jak wyszło, ja nie narzekam dalej. Rozmawiałem z Nitrasem kilka razy i on też wyraził chęć jakiejś pomocy, np. ze znalezieniem miejsca na taką lokalizację. Myślę, że to w najbliższych miesiącach przyniesie jakieś efekty - podsumował Kulesza.

Dotacja na ośrodek cofnięta po wyborach. "Nie spełniał kryteriów formalnych"

W październiku zeszłego roku PZPN otrzymał 304 mln złotych dofinansowania na budowę Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu w Otwocku. Dotacja została cofnięta po wyborach parlamentarnych, gdy nowym ministrem sportu, w miejsce Kamila Bortniczuka, został Sławomir Nitras. "Wniosek ze strony PZPN nie spełniał kryteriów formalnych i merytorycznych niezbędnych dla finansowania" - mogliśmy przeczytać w mediach.

- Ta decyzja była podjęta z uchybieniem prawa, była sprzeczna z procedurami obowiązującymi w ministerstwie. Wnioski były zgłoszone w sposób niechlujny, niekompetentny, niekompletny - dodał Nitras w jednym z wywiadów. "Liczymy na to, że znajdziemy rozwiązanie, żeby zrealizować te ważną dla polskiej piłki inwestycję. PZPN jest organizacją apolityczną, dla której sport jest najważniejszy" - napisał PZPN w krótkim komunikacie po cofnięciu dotacji.