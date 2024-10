Oto największy przegrany w kadrze Probierza? "Jest niezauważalny"

Październikowe powołania Michała Probierza wzbudziły sporo kontrowersji. Eksperci i kibice dyskutowali przede wszystkim na temat wielkich nieobecnych. A za takich należy uznać zarówno Kamila Grabarę, jak i Matty'ego Casha. Szczególnie brak golkipera Wolfsburga dziwił najbardziej. - Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie pochwalam takiego podejścia, ponieważ Grabara z punktu widzenia sportowego jest bramkarzem, który powinien walczyć o miano numeru jeden w naszej kadrze - mówił Marek Koźmiński. Nieco mniej zdziwienia wywołał brak powołania dla piłkarza Aston Villi, który dopiero wraca do zdrowia po kontuzji. Jednak niektórzy uważają, że to właśnie absencja Casha powinna bardziej szokować. To on jest bardziej potrzebny kadrze niż Grabara.

Kosowski zabrał głos ws. wielkich nieobecnych. Wskazał, który może bardziej przydać się reprezentacji

Takie właśnie zdanie wyraził Kamil Kosowski na łamach "Przeglądu Sportowego". "Moja opinia jest niezmienna - Cash powinien być obecny na każdym zgrupowaniu naszej reprezentacji. Po prostu potrzebuje dobrego występu w kadrze i wtedy nie odda miejsca - czy to na wahadle, czy na pozycji prawego obrońcy. To jest świetny zawodnik i dla niego miejsce w kadrze powinno zawsze się znaleźć" - podkreślał były reprezentant Polski.

Na temat braku powołania nie tak dawno wypowiedział się też sam zainteresowany. - Mam wystarczająco dużo jakości, aby być w drużynie narodowej. (...) Szanuję selekcjonera. On tworzy drużynę i dobiera sobie zawodników. Chcę powiedzieć, że jestem gotowy do gry, a później to pokażę - mówił Cash, wyrażając się z dużym szacunkiem o Probierzu.

Kosowski zabrał też głos w sprawie Grabary. Jego zdaniem brak powołania akurat tego bramkarza aż tak wiele nas nie kosztuje. Mamy bowiem w składzie innych utalentowanych i skutecznych golkiperów. "Jedno jest pewne - czy w bramce stanie Skorupski, Drągowski, Bułka czy Grabara - nie mamy się o co martwić. Brak Grabary jest moim zdaniem niezauważalny. Jeżeli przyjedzie i dostanie szansę od Probierza, pewnie poradzi sobie podobnie jak jego koledzy, czyli bardzo dobrze" - ocenił.

Co jest powodem, dla którego Probierz nie chce powołać Grabary? Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Niektórzy uważają, że być może winny jest charakter bramkarza. Z tą opinią nie zgadza się jednak Kosowski. "Trener Probierz raczej nie może mieć innych, pozasportowych powodów niepowoływania 25-latka do pierwszej reprezentacji. Pamiętam Michała jako piłkarza. On, podobnie jak Grabara, także był krnąbrnym, ekspresyjnym człowiekiem, więc to na pewno Michała nie zniechęciło. Być może jakieś słowa wypowiedziane przez Grabarę nie spodobały się selekcjonerowi" - dodał.

Co zrobi Michał Probierz?

Cash wrócił już do pełnej sprawności i rozegrał dwa mecze Aston Villi w pełnym wymiarze czasowym. Choć nie zdobył gola ani asysty, to zaprezentował się dobrze, podobnie jak i jego drużyna. Cały czas wysoką formę utrzymuje też Grabara. Zapewnił sobie miejsce w pierwszym składzie Wolfsburga i rozgrywa każde możliwe spotkanie. Jak dotąd tylko raz udało mu się zachować czyste konto, ale zaliczył po drodze kilka kapitalnych interwencji, które ratowały zespół.

O tym, czy Cash bądź Grabara zyskają w końcu zaufanie Probierza i otrzymają powołanie, przekonamy się już w listopadzie. Wtedy to odbędzie się kolejne zgrupowanie, podczas którego Polska zagra z Portugalią i Szkocją w ramach Ligi Narodów.