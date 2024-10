Skandaliczne sceny przed meczem Polska - Chorwacja. Mamy komunikat policji

Wtorkowy wieczór obfitował w wielkie emocje. Kibice zebrani na Stadionie Narodowym zobaczyli aż sześć goli. Jako pierwszy wynik spotkania otworzył Piotr Zieliński. Radość piłkarzy Michała Probierza nie trwała jednak długo, bo w zaledwie siedem minut Chorwacja wbiła trzy gole. Ostatecznie naszej kadrze udało się wyjść z opresji i mecz zakończył się remisem 3:3. Nie brakowało też brudnych zagrań. Jedno z nich zaprezentował Dominik Livaković, który dosłownie staranował Roberta Lewandowskiego. Za takie zachowanie otrzymał czerwoną kartkę. Na szczęście kapitanowi Biało-Czerwonych udało się uniknąć poważnego urazu. Okazuje się, że niebezpiecznie było też poza murawą. Do akcji wkroczyli policjanci. Kto wie, czy nie zapobiegli tragedii.

Sceny przed meczem Polska-Chorwacja. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Nie do wiary, co przy nich znaleźli

W poniedziałek Komenda Stołeczna Policji opublikowała komunikat, w którym poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn. Do interwencji doszło we wtorek w okolicach Ronda ONZ, właśnie przed meczem Polski z Chorwacją. "Próbowali wmieszać się w grupę chorwackich kibiców stojących na chodniku. Na widok radiowozu jeden z nich próbował się oddalić z miejsca, natomiast drugi udawał, że nie widzi policjantów. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co jest powodem ich nietypowego zachowania" - czytamy.

Co się okazało? "Pierwszy z nich, obywatel Grecji, posiadał przy sobie broń palną wraz z amunicją, a także posługiwał się fałszywym dowodem osobistym" - ujawniła policja. Dodatkowo posiadał ukryte ostrze w klamrze paska. "Natomiast drugi z zatrzymanych, obywatel Gruzji, ukrył w ubraniu cudze prawo jazdy" - czytamy.

Wiadomo już, że obcokrajowców nie ominą konsekwencje. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ. 40-letni obywatel Grecji przebywa obecnie w areszcie i spędzi tam najprawdopodobniej najbliższe trzy miesiące. Usłyszał już zarzuty, podobnie jak i Gruzin. Jaki może zapaść wyrok? "40-latkowi za popełnione przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast 35-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 2" - poinformowano.

Trudna sytuacja Polaków w Lidze Narodów

Nie wiadomo, w jakim celu Grek trzymał broń i czy zamierzał jej użyć. Wydaje się jednak, że dzięki interwencji policji, udało się uniknąć ewentualnego dramatu. Dzięki temu wieczór w stolicy był dość spokojny i bezpieczny dla kibiców, którzy udali się na Stadion Narodowy. Mogli być też zadowoleni z wyniku. Ten pozwolił kadrze umocnić się na trzeciej lokacie w grupie Ligi Narodów - cztery punkty. Do lidera, a więc Portugalii traci jednak aż sześć "oczek".

Kolejny mecz piłkarze Probierza rozegrają 15 listopada, a ich rywalem będzie właśnie ekipa Roberto Martineza. Z kolei na zakończenie rozgrywek Polacy zmierzą się ze Szkocją (18 listopada).