Lato nie wytrzymał po meczu z Chorwacją. Tak nazwał reprezentantów Polski

Za nami październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Ekipa Michała Probierza rozegrała dwa mecze w Lidze Narodów. Najpierw przegrała 1:3 z Portugalią, a następnie zremisowała 3:3 z Chorwacją. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w grupie z dorobkiem czterech punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Moder nie krył rozczarowania. "Jest duży niedosyt"

Grzegorz Lato podsumował obronę reprezentacji Polski

Największy problem Polacy mają z grą w defensywie. Tylko w dwóch ostatnich meczach stracili aż sześć bramek, a łącznie mają już ich na koncie dziewięć w czterech meczach. Na słabą postawę w obronie uwagę zwrócił również Grzegorz Lato. Były prezes PZPN dosadnie określił polskich defensorów.

- W obronie znów mieliśmy straszne dziury. Kto tych naszych szkolił? Kto ich uczył? Czy oni nie wiedzą, że przed szesnastką nie gra się piłki w poprzek boiska? To jest zakazane. Nasz zawodnik to jednak zrobił - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport, nawiązując do błędu Pawła Dawidowicza. - Chorwaci mają świetnych zawodników. Ja się zachwycam Modricem, który ma 39 lat, ale potrafi pięknie dograć, poklepać, no jest co oglądać. My z kolei mamy trzech kołków w obronie - dodał.

Lato twierdzi również, że reprezentacja Polski powinna zmienić formację i grać czwórką w defensywie. -Myślę jednak, że trener Michał Probierz musi do tego dojrzeć. Inna sprawa, że kolejni trenerzy, a on jest kolejnym, uparli się na tego Bednarka z Dawidowiczem - podsumował.

Na kłopoty w obronie uwagę zwrócił również Jacek Laskowski. - Gra obronna całego zespołu jest do poprawienia. Mam wrażenie, że gdy przechodzimy do obrony na własnej połowie, to nasza gra pozostawia wiele do życzenia - powiedział w filmie na kanale YouTube TVP Sport.

Kolejne mecze reprezentacja Polski rozegra już w listopadzie. Najpierw zmierzy się z Portugalią (15 listopada), a później ze Szkocją (18 listopada).