Apel do Probierza! Brzęczek wskazał największego wygranego zgrupowania

Za nami październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W nim kadra prowadzona przez Michała Probierza przegrała 1:3 z Portugalią, a także zremisowała 3:3 z Chorwacją. Takie wyniki sprawiają, że Polska jeszcze zachowuje szanse na awans do play-offów, ale są one niewielkie. Bardziej prawdopodobny scenariusz to gra w barażach o utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. "Zobaczyłem reprezentację Polski jak ze snu i jak z najgorszego koszmaru. I chwiejącą się już po pierwszym ciosie, i wstającą z kolan. I emocjonalnie zgnębioną, i imponująco odbudowaną" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Antybohaterem spotkania z Chorwacją był Paweł Dawidowicz, który był zamieszany w stratę trzech goli. Z drugiej strony wyróżniał się Nicola Zalewski, Kacper Urbański czy Piotr Zieliński. "Kadrę należy budować w oparciu o współpracę Zalewskiego, Urbańskiego i Zielińskiego. Cały Stadion Narodowy widział, że to trio napędzało naszą grę" - dodawał Szymczak.

Kogo można najbardziej wyróżnić po październikowych meczach reprezentacji Polski?

Brzęczek wskazał największego wygranego zgrupowania. "Najbardziej się wyróżniał"

Na kanale YouTube TVP Sport pojawiło się obszerne podsumowanie Ligi Narodów w wykonaniu reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek stwierdził, że największym wygranym październikowego zgrupowania jest Kamil Piątkowski. Obrońca Red Bull Salzburg pojawił się w 38. minucie w miejsce kontuzjowanego Pawła Dawidowicza.

- To było wejście Piątkowskiego w trudnym momencie na bardzo wymagającego przeciwnika. Nie popełniał żadnych błędów, był agresywny, blisko w kontakcie z przeciwnikiem, nie pozwalał rywalowi na odwracanie się i przyjęcie. Na pewno patrząc na to, co działo się w dwóch meczach, jego występ spośród wszystkich środkowych obrońców się najbardziej wyróżniał. Nie chciałbym również mówić, że od razu po jednym spotkaniu będziemy od razu wskazywać, że to zawodnik, który wywalczył na stałe miejsce w podstawowym składzie - powiedział Brzęczek.

Starcie z Chorwacją było dopiero czwartym meczem Piątkowskiego w narodowych barwach. Były obrońca Rakowa Częstochowa debiutował 28 marca 2021 r. w meczu z Andorą (3:0) za kadencji Paulo Sousy. Do tej pory jego ostatnim meczem był ten z 5 września 2021 r. przeciwko San Marino (7:1).

W listopadzie Polska zagra dwa ostatnie mecze w grupie A1 Ligi Narodów. 15 listopada Biało-Czerwoni zmierzą się z Portugalią, a trzy dni później zagrają na Stadionie Narodowym ze Szkocją. Relacje tekstowe na żywo z obu spotkań Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.