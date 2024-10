Nie jest dobrze! Tak wygląda ranking UEFA po meczach Polski w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski zakończyła październikowe zgrupowanie w niezbyt dobrych nastrojach. W meczach z Portugalią i Chorwacją łącznie zdobyła tylko jeden punkt - z pierwszym z tych rywali przegrała 1:3, z drugim zremisowała 3:3. Nie najlepsze wyniki będą wiązały się z konsekwencjami.

Zobacz wideo Burza po meczu Polska - Portugalia. Cristiano Ronaldo w roli głównej

Na tym miejscu będzie reprezentacja Polski w najnowszym rankingu FIFA. Kolejny spadek

Po wrześniowych spotkaniach Ligi Narodów ze Szkotami (3:2) oraz Chorwatami (0:1) Polacy zaliczyli spadek w rankingu FIFA i z 28. miejsca osunęli się na 30. A w najnowszym notowaniu w ogóle nie będzie ich w czołowej trzydziestce.

W zestawieniu Live po październikowej przerwie reprezentacyjnej Polska straciła 1,89 pkt i spadła na 31. pozycję - ostatnio tak nisko była w grudniu 2023 r. Wyprzedził ją Egipt, który ostatnio wygrał dwa mecze z Mauretanią (2:0 i 1:0), a w najbliższym notowaniu będzie miał aż o 10,61 pkt więcej. To wystarczy mu do wyprzedzenia polskiej kadry, do której zbliżyli się Węgrzy czy Serbowie.

W rankingu FIFA Live zyskali także niedawni rywale Polaków. Głównie Portugalczycy, którzy w październiku poprawili dorobek o 0,54 pkt (zremisowali też ze Szkocją), co przy wpadkach innych czołowych reprezentacji pozwoliło im awansować z ósmego na siódme miejsce. Chorwaci zyskali 1,76 pkt (oni ze Szkocją wygrali), lecz pozostaną na 12. pozycji.

Ranking FIFA Live po październikowej przerwie reprezentacyjnej

1. Argentyna - 1883.50 (-5.52)

2. Francja - 1859.85 (+7.93)

3. Hiszpania - 1844.33 (+7.91)

4. Anglia - 1807.83 (-9.45)

5. Brazylia - 1784.37 (+12.35)

6. Belgia - 1761.27 (-6.87)

7. Portugalia (+1) - 1752.68 (+0.54)

8. Holandia (-1) - 1748.24 (-11.71)

9. Włochy (+1) - 1729.40 (+3.09)

10. Kolumbia (-1) - 1724.38 (-14.34)

11. Niemcy (+2) - 1703.58 (+11.39)

12. Chorwacja - 1701.36 (+1.76)

...

29. Walia - 1528.96 (+2.43)

30. Egipt (+1) - 1526.25 (+10.61)

31. Polska (-1) - 1523.19 (-1.89)

32. Węgry - 1519.34 (+8.28)

33. Serbia (+2) - 1511.16 (+6.08)

51. Szkocja (+1) - 1461.34 (-0.41)

Najbliższą okazję do poprawienia sytuacji w rankingu FIFA reprezentacja Polski będzie miała w listopadzie. Wtedy rozegra ostatnie grupowe spotkania Ligi Narodów z Portugalią (15.11, wyjazd) i Szkocją (18.11, dom).