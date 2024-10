Tak Boniek podsumował nocny atak na Probierza. Wypalił bez ogródek

Reprezentacja Polski po bolesnej porażce z Portugalią miała sporo wniosków do wyciągnięcia. Nie po raz pierwszy zawiodła obrona, a Rafael Leao dosłownie bawił się z naszymi defensorami. Fani dobitnie skrytykowali za to Maxiego Oyedele, który sensacyjnie otrzymał powołanie od Michała Probierza, ale totalnie zawiódł. Sam selekcjoner też nie uniknął cierpkich słów, natomiast jeden człowiek zdecydowanie przesadził.

Tak Boniek zareagował na skandaliczne SMS-y do Probierza. "Pieprzy głupoty"

"Twój mózg nie umie tego, co masz w mózgu przekazać. Te konferencje prasowe, to jest dramat" - tak wyglądała jedna z wiadomości, które dziennikarz Piotr Kwiatkowski wysłał w nocy z soboty na niedzielę ok. godz. 4:20 do selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. Potem tłumaczył się, że "poniosły go emocje i przeprasza", natomiast wywołało to niemałą burzę w mediach.

Były prezes PZPN Zbigniew Boniek prześmiewczo zareagował na całe zdarzenie. - Tak żartując, ale co by się stało, gdyby te SMS-y były wysłane o 10 rano? Ja zawsze lubię grzebać od tyłu. Cała Polska dziennikarska, sportowa wie, że jak Piotrek Kwiatkowski wypije o dwa kieliszki za dużo, to pieprzy głupoty - oznajmił, śmiejąc się wymownie. - Ale ma prawo, nie każdy ma mocną głowę, każdy jest inny - uzupełnił.

Tuż po tym niejako skrytykował selekcjonera za to, że wiadomość wypłynęła do mediów. - Zawsze myślałem, że jak wyślę jakiegoś SMS-a, to jest moja prywatna sprawa... Gdybyś obrażał mnie w SMS-ach, to gwarantuje Ci, że nigdy nie ujrzałoby to światła dziennego. Jeszcze bym do Ciebie zadzwonił, pozwolił się wytłumaczyć albo bym zablokował numer i nie chciał mieć z Tobą nic do czynienia - stwierdził Boniek.

Nagle wspomniał o jeszcze jednej rzeczy. - Najlepsze jest coś innego - o czym nikt nie mówi. O 8:40 prawie wszyscy dziennikarze dostali od pana Kozłowskiego (Dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów w PZPN - red.) link: panowie przeczytajcie, zobaczcie, co tu się dzieje. Nie ma o czym myśleć? - zapytał retorycznie, po czym szybko zmienił temat. - To jest plotka, rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia - dopowiedział.

Trzy dni później Polacy po całkiem niezłym spotkaniu zremisowali z Chorwacją 3:3. Mateusz Borek żartobliwie rzucił, że Kwiatkowski zmotywował Probierza do osiągnięcia dobrego wyniku. Najbliższe spotkanie reprezentacji Polski odbędzie się w piątek 15 listopada o godz. 20:45. Naszym rywalem będzie Portugalia, z którą zagramy na wyjeździe.