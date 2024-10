Oto antybohater meczu z Chorwacją. Nie, nie chodzi o Dawidowicza

Reprezentacja Polski po całkiem niezłym początku wtorkowego spotkania z Chorwacją zaliczyła koszmarny fragment, podczas którego straciła trzy gole w siedem minut. Heroiczna postawa naszych piłkarzy pozwoliła jednak doprowadzić do remisu, a niewiele brakowało, byśmy zdobyli nawet trzy pkt. Nie ma złudzeń, że rozczarowali nasi obrońcy, zwłaszcza Paweł Dawidowicz, na którego w ostatnich godzinach spadła gigantyczna krytyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Tylko tak można ocenić reprezentację Polski Michała Probierza. „Kibice zapominają."

Hajto wskazał antybohatera meczu z Chorwacją. Nie chodzi o Pawła Dawidowicza

Selekcjoner reprezentacji Polski zdecydował się też postawić od początku meczu na Jakuba Modera. Ten parę dni temu z Portugalią spisał się poniżej oczekiwań, dlatego decyzja selekcjonera wzbudziła sporo kontrowersji. - On daje ci kolejną odpowiedź, że się nie nadaje na poziom reprezentacyjny. Michał Probierz robi mu aktualnie krzywdę - przekazał po meczu z Portugalczykami Artur Wichniarek, sugerując, że trener musi "schować go do szafy".

Niestety słowa byłego reprezentanta Polski się potwierdziły, gdyż 25-latek zanotował kolejny bardzo przeciętny występ. - Najbardziej defensywny najbardziej wczoraj zawiódł. Jego zachowanie przy trzeciej straconej bramce było złe, przy drugiej bramce nie ma prawa wymieniać się z Bednarkiem kryciem - ocenił Modera w środę Tomasz Hajto w programie Polsat Futbol Cast.

52-latek jest pewny, że wpływ na jego formę ma brak minut w Brighton. - Widać, że nie gra, a to mu nie służy. To jest inny Moder, niż ten, którego oglądałem przed kontuzją - stwierdził. Nie można wykluczyć, że wciąż boryka się ze skutkami koszmarnego urazu, który wykluczył go z gry na półtora roku. - Wielu piłkarzy mówi, że czas, którego potrzebujesz, by wrócić do optymalnej formy, wynosi tyle, ile trwała przerwa w grze. Chodzi oczywiście o dyspozycję fizyczną, jak i takie proste czucie boiska - wyjaśnił.

"On nie ma tych zachowań szóstki". Dziennikarz skreślił Modera

- To jest młody piłkarz. On nie ma 28 lat, żeby na doświadczeniu coś sprzedać. Nawet ten rzut wolny, gdzie Moder ma super uderzenie z dystansu, dostał szansę na strzał, to kopnął na pełnym ryzyku, ale bez wiary, że może to przynieść bramkę - uzupełnił Hajto. Dziennikarz Roman Kołtoń podważył za to pozycję, na której wystawił go selekcjoner.

- On nie ma tych zachowań "szóstki". To jest nadal newralgiczna pozycja do rozwiązania. (...) Moder jest bardziej "ósemką", chce grać w piłkę - oznajmił. Nie ma co ukrywać, że wciąż mamy problemy z pozycją defensywnego pomocnika. Damian Szymański, Bartosz Slisz, Taras Romańczuk, Patryk Dziczek, Piotr Zieliński, Maxi Oyedele - żaden z powołanych przez Probierza piłkarzy nie był w stanie odpowiednio wywiązać się ze swoich zadań.

Najbliższe spotkanie reprezentacji Polski odbędzie się w piątek 15 listopada o godz. 20:45. Naszym rywalem będzie Portugalia, z którą zagramy na wyjeździe. Trzy dni później zmierzymy się za to na własnym stadionie ze Szkocją.