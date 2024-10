Brutalne słowa o reprezentancie Polski. "Nie umie grać"

Reprezentacja Polski przegrywała 1:3 z Chorwacją, straciła trzy gole w sześć minut, ale była w stanie doprowadzić do remisu 3:3, co jeszcze przedłuża szansę Polaków na grę w play-offach Ligi Narodów. Po stronie Biało-Czerwonych błyszczał m.in. Kacper Urbański czy Piotr Zieliński, ale jeśli ktoś szczególnie zawiódł, to był to Paweł Dawidowicz. Defensor Hellasu Verona był zamieszany w stratę trzech goli, a potem doznał urazu mięśnia czworogłowego uda, przez co musiał zejść z boiska w 38. minucie.

Dawidowicz otrzymał od nas "jedynkę" w pomeczowych ocenach w skali 1-6. "Jego wina rosła z każdym kolejnym straconym golem. Przy pierwszym wybił piłkę z pola karnego po dośrodkowaniu Modricia. A że spadła prosto na nogę Sosy, który strzelił gola na 1:1? Pech. Przy drugim - był spóźniony, nie zdążył doskoczyć do asystującego Baturiny. Przy trzecim - zawinił najbardziej, bo po prostu podał piłkę do stojącego tuż przed polem karnym rywala. Zszedł z urazem jeszcze przed przerwą. Nie zatęskniliśmy. Piątkowski grał o niebo lepiej" - pisze Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Na Dawidowicza spadła spora krytyka także w mediach. - To, co zrobił Dawidowicz, to praktycznie strzelił sobie samobójczą bramkę. Nie, no katastrofa - mówił Jan Tomaszewski. - Fajne zakończenie kariery reprezentacyjnej. Fajny benefis - dodał Wojciech Kowalczyk w Kanale Zero. - Nie był to na pewno jego wieczór - stwierdził wymownie Mateusz Borek w Kanale Sportowym. - Dawidowicz był zdecydowanie antybohaterem meczu, zagrał tragicznie - podsumował Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz Canal+ Sport.

"Nie umie grać". Co za słowa o Pawle Dawidowiczu ze strony Gikiewicza

Krótko do występu Dawidowicza przeciwko Chorwacji postanowił odnieść się Łukasz Gikiewicz w programie "Stan Kadry" na kanale Weszło. - Dawidowicz to jest dla mnie casus takiego Karola Linettego. W Serie A będzie grał, będzie fajnie, przyjedzie na kadrę, zawsze zawali "Pawka". To jest taki "Pawka", fajny, sympatyczny gość, w piłkę niepotrafiący grać z orzełkiem na piersi. Dawidowicz, Moder i Świderski to takie trio wczoraj najgorszych zawodników na boisku - powiedział.

Gikiewicz został skrytykowany za tę wypowiedź w mediach społecznościowych. "Zagrał słabo, ale niektóre komentarze przekraczają granicę dobrego smaku", "ekspert Gikiewicz, co 100 meczów w reprezentacji zagrał", "wybitny reprezentant się odezwał", "tego nie da się słuchać" - to część z komentarzy w sieci po wypowiedzi Gikiewicza. "Nie bądź jak Pawka Dawidowicz. Zwłaszcza jeśli chcesz być reprezentantem Polski" - pisze oficjalny profil Weszło na portalu X.

Do tej pory Dawidowicz zagrał 16 meczów w reprezentacji Polski. Defensor Hellasu Verona debiutował w narodowych barwach 17 listopada 2015 r. w meczu z Czechami (3:1). Od tamtej pory Dawidowicz zagrał m.in. przeciwko Hiszpanii (1:1) na Euro 2020 czy z Austrią (1:3) i Francją (1:1) na Euro 2024.