Wiemy, kiedy Polska pozna rywali w el. MŚ 2026. Oto możliwe scenariusze

Mistrzostwa świata w 2026 r. w USA, Meksyku i Kanadzie będą kolejną wielką piłkarską imprezą, na którą spróbuje się dostać reprezentacja Polski. Turniej będzie wyglądał nieco inaczej niż dotychczas, bo zamiast 32 zespołów zagra w nim aż 54. Teoretycznie Polakom powinno być więc łatwiej wywalczyć awans. Niestety ostatnie wyniki w Lidze Narodów mogą sprawić, że wcale tak nie będzie. Kluczowe będzie dla nas losowanie grup eliminacyjnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Szalony mecz Polaków na Narodowym. "Pokazaliśmy jakość"

Liga Narodów przeważyła. Trudna sytuacja Polaków w kontekście walki o mundial

Do tej pory awans na mistrzostwa świata przysługiwał 13 europejskim reprezentacjom. Teraz liczba ta powiększyła się do 16 drużyn. Dlaczego Polakom może być trudniej? Bezpośrednią gwarancję udziału w turnieju zapewnią sobie tylko zwycięzcy 12 grup kwalifikacyjnych. Zespoły z drugich miejsc będą musiały wziąć udział w dwustopniowych barażach (półfinał i finał). Problem w tym, że szanse Polski na miejsce w pierwszym koszyku są iluzoryczne. A to oznacza, że nasza drużyna trafi na co najmniej jedną wyżej notowaną ekipę i o pierwsze miejsce w grupie będzie szalenie trudno.

Stało się tak za sprawą kiepskich wyników w Lidze Narodów oraz wcześniejszych - na Euro 2024 i poprzedzających je eliminacjach. Spowodowały one, że Polska spadła w rankingu FIFA na 30. miejsce, a wśród europejskich reprezentacji jest 17. Do najlepszej dwunastki sporo zatem brakuje.

Kiedy losowanie eliminacji do MŚ 2026? Znamy konkretną datę

Na ten moment w pierwszym koszyku znalazłyby się: Francja, Hiszpania, Anglia, Belgia, Portugalia, Holandia, Włochy, Chorwacja, Niemcy, Szwajcaria, Dania i Austria. Sytuację mogą odwrócić jeszcze kolejne mecze Ligi Narodów. Ćwierćfinaliści tych rozgrywek dostaną się bezpośrednio do pierwszego koszyka. Dla Polski to ostatnia furtka, by się w nim znaleźć. Taki scenariusz trudno sobie jednak wyobrazić, biorąc pod uwagę, że do wejścia do ćwierćfinału LN będziemy potrzebowali zwycięstw ze Szkocją i Portugalią, a także wygranej Chorwacji z Portugalią.

Wydaje się więc, że gra z jedną z ekip z europejskiej czołówki będzie nieunikniona. O tym, kto to będzie, zadecyduje losowanie. Już wiadomo, że odbędzie się ono 13 grudnia 2024 r. Same eliminacje ruszą zaś 11 marca, a zakończą się 18 listopada 2025 r. Z kolei baraże zostaną rozegrane 26 i 31 marca 2026 r.

Aktualny podział na koszyki w losowaniu kwalifikacji MŚ 2026: