Tomaszewski zrównał reprezentanta Polski z ziemią. "To też jest ewenement"

Reprezentacja Polski po absolutnie szalonym meczu zremisowała z Chorwacją 3:3. Kolejny raz największym problemem ekipy Michała Probierza okazała się defensywa. Polacy między 20. a 26. minutą stracili aż trzy gole. Spory w tym udział Pawła Dawidowicza, który popełnił kilka fatalnych błędów. Na obrońcy suchej nitki nie pozostawiło liczne grono ekspertów. Jego występ skomentował także Jan Tomaszewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Moder nie krył rozczarowania. "Jest duży niedosyt"

Dawidowicz w ogniu krytyki. Tomaszewski zabrał głos. "Katastrofa"

Do Dawidowicza większość obserwatorów ma pretensje o co najmniej dwa stracone gole. Przy drugiej bramce nie doskoczył do Sucicia, a trzecia padła zaraz po jego podaniu wprost pod nogi rywala. Tamta akcja kompletnie rozwścieczyła legendarnego bramkarza reprezentacji Polski. - Trzecia bramka? To też jest ewenement. To, co zrobił Dawidowicz, to praktycznie strzelił sobie samobójczą bramkę. Nie, no katastrofa - grzmiał w programie "Super Expressu" na YouTubie.

Wpływ na słabą grę obrońcy Hellasu Werona mogła mieć kontuzja. Piłkarz zszedł z murawy już w 38. minucie. W środę okazało się, że Dawidowicz doznał urazu mięśnia czworogłowego i wypada z gry na ok. 5 tygodni. Jego miejsce na murawie zajął zaś Kamil Piątkowski. - Ten chłopak - Piątkowski - który wszedł naprawdę grał nieźle. Ale jeszcze raz podkreślam, tu chodzi o system gry. Przestańmy do jasnej ch****y grać dwoma "dziewiątkami". (...) Inaczej się gra w defensywie, inaczej ten bramkarz ustawia sobie całą defensywę, tak samo Bednarek czy ktoś inny, jeśli są pomocnicy, którzy będą operowali na środku boiska - apelował Tomaszewski, sugerując, że największym problemem było ustawienie.

Tomaszewski apeluje do Probierza. "Dość tych młodych chłopców"

Były bramkarz poza Dawidowiczem skrytykował także trzech zmienników, którzy pojawili się w drugiej połowie. Chodzi o Bartosza Kapustkę, Maxiego Oyedele i Michaela Ameyawa. - Dość już tych młodych chłopców. On (Michał Probierz - przyp. red.) ich widział i już wystarczy. Bo dzisiaj ta trójka zawodników z polskiej ligi, która weszła, to praktycznie nic nie wniosła. Ani Kapustka, ani dwaj pozostali. To nie są zawodnicy nawet do pierwszej szesnastki - podsumował.

Polakom do końca rywalizacji w Lidze Narodów pozostały dwa mecze. 15 listopada zagramy na wyjeździe z Portugalią, a trzy dni później przed własną publicznością ze Szkocją.