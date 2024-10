Żałobny wpis Piotra Zielińskiego. Tuż po meczu z Chorwacją

Piotr Zieliński był jednym z najlepszych zawodników reprezentacji Polski w zremisowanym 3:3 meczu u siebie z Chorwacją w ramach meczu grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów. - Lewa noga to ponoć ta bardziej precyzyjna, prawa jest silniejsza. I to lewa noga Zielińskiego wyprowadziła Polskę na prowadzenie. Prawa z kolei otworzyła drogę do strzelenia drugiego gola, gdy leżąc na murawie, zdołał zgrać piłkę do Kamińskiego, który po chwili asystował Zalewskiemu. Po drodze miał kilka niecelnych podań, które giną wobec zasług w obu bramkowych akcjach. Zszedł, trzymając się za bolący mięsień. Kibice pożegnali go zasłużonymi brawami - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. Dał mu wysoką ocenę "5" w skali 1-6. Na taką notę, jego zdaniem, zasłużyli tylko Robert Lewandowski i Nicola Zalewski.

Piotr Zieliński zamieścił żałobny wpis

Piotr Zieliński po spotkaniu Polska - Chorwacja opublikował żałobną relację na Instagramie. Polski pomocnik dodał zdjęcie włoskiego trenera - Luki Mattiussiego, który przegrał walkę z chorobą. Zmarł w wieku 53 lat.

"Od 2020 roku Mattiussi walczył z nieuleczalną chorobą, rakiem trzustki, który doprowadził do jego przedwczesnej śmierci" - pisze Udinese Blog.

Mattiussi miał duży wpływ na karierę Piotra Zielińskiego.

"Włoch miał duży wpływ na rozwój kariery Zielińskiego. Przez 12 lat był trenerem młodzieżowych drużyn Udinese. Mattiussi pracował w tym klubie od 2005 do 2017 r., a w 2011 r. do Udinese z Zagłębia Lubin trafił właśnie Zieliński. Tym samym dziś 30-letni pomocnik Interu stawiał pierwsze kroki we włoskim futbolu pod okiem Mattiusiego" - pisze "Przegląd Sportowy".

Po śmierci Mattiussiego klub Udinese wydał krótki komunikat.

"Mattusi, osoba o wielkiej głębi i niezwykłym przygotowaniu technicznym. Pozostawi on w naszej rodzinie wspomnienia, które nigdy nie zapomnimy. Od wszystkich pracowników klubu najszczersze kondolencje i wyrazy bliskości dla jego żony Moniki, dzieci Anny Sofii, Christiana i Alexa oraz wszystkich jego bliskich. Żegnaj Luca" - napisał włoski klub.