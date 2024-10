Wielki nieobecny zgrupowania zaatakowany. "Niech się kotłuje i czeka"

Wojciech Szczęsny po raz ostatni wystąpił w barwach reprezentacji Polski 21 czerwca, kiedy odbył się nasz "mecz o wszystko" z Austrią na Euro 2024. Dwa miesiące później ogłosił za to, że kończy sportową karierę. Nie minęło parę tygodni, a wrócił z emerytury i podpisał kontrakt z FC Barceloną. Mimo to potrzymał decyzję o zaprzestaniu gry w kadrze. Przed sobotnim spotkaniem z Portugalią (1:3) na Stadionie Narodowym odbyło się jego oficjalne pożegnanie. "Bez względu na to, co udało mi się osiągnąć w piłce klubowej oraz co, mam nadzieję, jeszcze osiągnę, bez względu na wygrane trofea i zarobione pieniądze, to z niczego nie będę tak dumny, jak z każdego z tych 84 występów w polskich barwach" - oznajmił.

Zakończenie kariery reprezentacyjnej przez Szczęsnego oznacza, że Michał Probierz musi wyznaczyć jego następcę. Nie ma wątpliwości, że kandydatów jest dwóch: Marcin Bułka oraz Łukasz Skorupski. Ten drugi zdążył zagrać na Euro 2024 z Francją, a potem w meczach z Chorwacją i Portugalią. I wydaje się, że jest faworytem do zastąpienia zawodnika FC Barcelony. - Trener zadecyduje, ale jeśli nie zostałbym "jedynką", to będę zawiedziony, jestem szczery. To nie byłoby normalne, gdybym nie był - przekazał.

Bułka po przeciętnym występie we wrześniu ze Szkocją (3:2), nieźle zaprezentował się we wtorek z Chorwacją (3:3). Przyznał, delikatnie uderzając w konkurenta, że z nim w bramce kadra jeszcze nie przegrała. Kiedy rywalizacja między oboma trwa w najlepsze, wciąż pojawiają się głosy, że najlepszym naszym bramkarzem jest Kamil Grabara. Inaczej uważa były reprezentant Polski Jacek Kazimierski. - Niech sobie gra w Bundeslidze. Jak będzie potrzebny, to się go powoła - wypalił dla WP SportoweFakty.

Wiele wskazuje na to, że bramkarz VfL Wolsfburg ma zatarg z Probierzem, ponieważ ten, nawet w przypadku kontuzji Bartłomieja Drągowskiego, wolał powołać do drużyny Kacpra Trelowskiego z Rakowa Częstochowa.

- Na dziś nie wydaje mi się, by mógł zmienić oblicze tej reprezentacji. Mamy paru równorzędnych bramkarzy, grają w dobrych zespołach. Poza tym widziałem jego wypowiedzi, że mu się nie chce przyjeżdżać jako numer dwa czy trzy. W takim razie niech się kotłuje w tych Niemczech i czeka na swoją szansę - dodał Kazimierski.

Kazimierski wskazał, kto powinien być następcą Szczęsnego. Pewny wybór

Kandydatura Grabary nie jest zatem obecnie brana pod uwagę przez nikogo. Jeśli wybór pierwszego bramkarza należałby do Kazimierskiego, to miałby on swojego faworyta. - Według mnie lepiej wypadł Skorupski, nie miał słabych momentów, a Bułka był trochę niepewny w bramce i trochę zagubiony - podsumował.

Najbliższe spotkanie reprezentacji Polski odbędzie się w piątek 15 listopada o godz. 20:45. Naszym rywalem będzie Portugalia, z którą zagramy na wyjeździe. Trzy dni później zmierzymy się za to na własnym stadionie ze Szkocją.