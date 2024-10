Zagraniczne media donoszą: "Polacy haniebnie zaatakowali Livakovicia"

O sytuacji z 75. minuty meczu grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów: Polska - Chorwacja będzie się jeszcze mówić przez długi czas. To właśnie wtedy Dominik Livaković otrzymał czerwoną kartkę za faul poza polem karnym na Robercie Lewandowskim. Bramkarz Chorwatów dostał za to przewinienie czerwoną kartkę od hiszpańskiego sędziego Alejandro Jose Hernandeza. - To było obrzydliwe. Fatalnie to wyglądało - komentował Marcin Żewłakow, były reprezentant Polski, obecnie ekspert TVP.

Zagraniczne media donoszą. Livaković zaatakowany przez Polaków

Na temat czerwonej kartki Livakovicia rozpisują się media na całym świecie. Bośniacki portal Klix.ba poinformował, że bramkarz Chorwatów został zaatakowany przez polskich dziennikarzy oraz kibiców. Dziennikarze cytują różne wpisy na portalu X.

- Livaković bandyta. Zero usprawiedliwienia, że piłkę wybijał. Przecież to było na złamanie nogi.... czerwona w 10000% zasłużona - napisał Tomasz Hatta, dziennikarz Igol.pl.

- Ale za takie skur*** wejścia w jakichś Ligach Narodów to bym zawieszał na długi czas. Chłopie, o złote kalesony grasz, a coś takiego robisz. Won - dodał Damian Smyk, dziennikarz Goal.pl.

Dziennikarze Klix.ba piszą dalej: Wydaje się jednak, że reakcja polskich dziennikarzy była nieco i przesadna, więc doprowadziła do tego, że Livakovic również zyskał groźby śmierci w mediach społecznościowych - czytamy na portalu.

Do sprawy odniósł się również chorwacki Sportske.jutarnji.hr.

"Polacy haniebnie zaatakowali Livakovicia: 'Marsz, bandyto! Dla takich zagrań zawodnicy potrzebują wyższych kar'" - to tytuł z tego dziennika.

- W komentarzach Polacy nie oszczędzili chorwackiego bramkarza, który został dość kontrowersyjnie wykluczony. Dziennikarz Damian Smyk przekroczył linię dobrego gustu w swoim komentarzu. Tomasz Hatta nie był łagodniejszy - czytamy.

Drużyna trenera Michała Probierza z czterema punktami zajmuje trzecie miejsce w grupie 1 Dywizji A Ligi Narodów. W tabeli prowadzi Portugalia (10 punktów) przed Chorwacją (7), a czwarta jest Szkocja (1).

Polacy w przedostatniej kolejce Ligi Narodów zmierzą się 15 listopada (godz. 20.45) na wyjeździe z Portugalią, a w ostatniej podejmą Szkocję (18 listopada, godz. 20.45). Relacja z obu spotkań na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.