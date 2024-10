Niestety! Kontuzja reprezentanta Polski poważniejsza. Długa przerwa

Paweł Dawidowicz był najgorszym zawodnikiem wtorkowego meczu Polska - Chorwacja (3:3) w ramach czwartej kolejki Ligi Narodów. Polski obrońca zagrał fatalnie, a w dodatku opuścił boisko już w 38. minucie z powodu kontuzji. - "Nawet w Śląsku Wrocław by nosił ręczniki", "To jest skandal i totalna kompromitacja", "Wstyd coś takiego pokazywać w koszulce reprezentacji Polski" - takie komentarze pojawiły się portalu X pod adresem Dawidowicza. - Trzeci gol to był totalny kuriozum. Kuriozum, które moim zdaniem zakończy się "dyskwalifikacją" Pawła Dawidowicza. To był katastrofalny błąd - dodał dziennikarz Tomasz Ćwiąkała.

Wiadomo, co ze zdrowiem Pawła Dawidowicza

- Jego wina rosła z każdym kolejnym straconym golem. Przy pierwszym wybił piłkę z pola karnego po dośrodkowaniu Modricia. A że spadła prosto na nogę Sosy, który strzelił gola na 1:1? Pech. Przy drugim - był spóźniony, nie zdążył doskoczyć do asystującego Baturiny. Przy trzecim - zawinił najbardziej, bo po prostu podał piłkę do stojącego tuż przed polem karnym rywala. Zszedł z urazem jeszcze przed przerwą. Nie zatęskniliśmy. Piątkowski grał o niebo lepiej - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl i dał najniższą ocenę "1" w skali 1-6.

Teraz informacje na temat stanu zdrowia Dawidowicza przekazał Samuel Szczygielski, dziennikarz portalu Meczyki.pl.

- Kontuzja Pawła Dawidowicza jest poważna. Doznał urazu mięśnia czworogłowego i wypada z gry na ok. 5 tygodni. Nieprawdą jest to, co sugerowano w tekście Szymona Piórka z Weszło, że Dawidowicz mógł symulować przez swoje ego i że coś mu w kadrze nie pasuje - napisał na portalu X.

Dawidowicz dotychczas zagrał w reprezentacji Polski siedemnaście spotkań. Nie zdobył gola i nie miał asysty.

Biało-Czerwoni z czterema punktami zajmują trzecie miejsce w grupie 1 Dywizji A Ligi Narodów. W tabeli prowadzi Portugalia (10 punktów) przed Chorwacją (7), a czwarta jest Szkocja (1).

Polacy w piątej kolejce LN zmierzą się 15 listopada na wyjeździe z Portugalią.