Sędzia FIFA wydał wyrok ws. faulu na Lewandowskim. Polakom się to nie spodoba

Była 75. minuta wtorkowego meczu czwartej kolejki grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów: Polska - Chorwacja (3:3). To właśnie wtedy Chorwaci źle rozegrali akcję na swojej połowie i ich bramkarz Dominik Livaković musiał wyjść daleko poza karne. Gdy dobiegł do piłki, wykopał ją, ale też z impetem uderzył w nogę Roberta Lewandowskiego. Chorwacki bramkarz dostał za to przewinienie czerwoną kartkę od hiszpańskiego sędziego Alejandro Jose Hernandeza. - To było obrzydliwe. Fatalnie to wyglądało - komentował Marcin Żewłakow, ekspert TVP.

REKLAMA

Zobacz wideo Tylko tak można ocenić reprezentację Polski Michała Probierza. „Kibice zapominają."

Były sędzia FIFA zabrał głos. "Nie ma mowy o czerwonej kartce"

Chorwackie media nie mogą pogodzić się z taką decyzją arbitra.

- To była co najmniej bardzo kontrowersyjna, dziwna decyzja sędziego. Poprosiliśmy o komentarz kilku chorwackich sędziów, a wyjaśnienie jest jednomyślne. Livaković nie powinien otrzymać czerwonej kartki, bo był wyraźnie bliżej piłki i pierwszy ją uderzył. W związku z tym Lewandowski musiał uważać, jak podchodzi do piłki" - napisał Sportske.jutarnji.hr.

Teraz sytuację skomentował Słoweniec Damir Skomina, były międzynarodowy sędzia FIFA. Prowadził on m.in. mecze na Euro 2012 i 2016, mistrzostw świata 2018 oraz finał Ligi Europy 2017.

- Livaković nie zrobił nic złego. Wybił czysto piłkę. Dobiegł do piłki, którą wygrał, ale z nogą musiał się gdzieś zatrzymać. Lewandowski dzięki swojemu doświadczeniu, uniknął poważniejszej kontuzji. Livaković, który był pierwszy na piłce, miał stopę w powietrzu, nie miał już gdzie iść z nogą. I dlatego doszło do kontaktu. Nie widzę tu żadnego dodatkowego ruchu bramkarza. Nie ma mowy o czerwonej kartce - powiedział Skomina dla 24sata.hr.

Sędzia przyznał, że należała się co najwyżej żółta kartka.

- Rozumiem, może należała się żółta kartka za złą kolizję, ale technicznie nie jest to faul. Livaković wygrał piłkę, a noga musiała się gdzieś zatrzymać. Co inne by było, gdyby Livaković chciał wykorzystać fakt, że jest pierwszy przy piłce i sfaulować specjalnie rywala. Gdyby Chorwat uderzył Polaka w udo lub klatkę piersiową, ale tego tutaj nie było. Należy też wziąć pod uwagę, że była tu duża prędkość, a piłkarz z taką prędkością nie może zatrzymać stopy w dziesięciu centymetrach - dodał Skomina.

Polacy z czterema punktami zajmują trzecie miejsce w grupie 1 Dywizji A Ligi Narodów. W tabeli prowadzi Portugalia (10 punktów) przed Chorwacją (7), a czwarta jest Szkocja (1).

Biało-Czerwoni w następnej kolejce zmierzą się 15 listopada na wyjeździe z Portugalią.