Niebywałe, co zrobił Lewandowski. Wszystkim to umknęło

Przyznam się szczerze, już chciałem się czepiać Lewandowskiego. Moją uwagę zwróciła zaskakująca scena podczas meczu Polska – Chorwacja. Otóż gdy Polacy zdobyli drugą bramkę, zobaczyliśmy przez chwilę ławkę reprezentacji. Zawodnicy, którzy sekundy wcześniej wyskoczyli z krzesełek, by świętować gola Nicoli Zalewskiego, właśnie wracali na swoim miejscu. Wyjątkiem był Lewandowski. On najwyraźniej z kolegami nie celebrował. Siedział na swoim miejscu wpatrzony w tablet.

Zastanawiające scena na Narodowym

Oczywiście, nie daję wiary żartownisiom z portalu X, którzy piszą, że pykał sobie w gierkę. Nieporuszoność kapitana reprezentacji Polski wbiła mnie jednak w konsternację. Zacząłem się zastanawiać, czy aby zawodnik o takiej roli w kadrze, nie powinien być bardziej zaangażowany w interakcje ze swoimi kolegami na ławce rezerwowych? Zwłaszcza w takim momencie, gdy zespół zdobywa kontaktową bramkę.

W głowie zrodziła mi się nawet obrazoburcza myśl, że niech sobie Lewandowski dalej siedzi z tabletem na ławce rezerwowych, bo i bez niego gra ofensywna Polaków wygląda bardzo dobrze. Na swoją obronę powiem, że nie byłem jedynym, którego myśli pobiegły w tym heretyckim kierunku. Mateusz Borek, komentując mecz w TVP, mówił o najlepszym kwadransie gry Polaków pod wodzą Michała Probierza. Chwalił ofensywny polot, świetną grę bez piłki i szybkość wymiany podań właśnie w momencie, gdy na boisku nie było Lewandowskiego. Zresztą nie tylko on. Inni piłkarscy eksperci też wygłaszali ochy i achy na tym, jak wyglądała gra Polaków w ataku bez najlepszego polskiego napastnika w historii.

Lewandowski jako joker rozstrzygnął losy meczu

Wejście Lewandowskiego na boisko w drugiej połowie przypomniało jednak wszystkim: hola, hola nie tak prędko z tym odstawianiem kapitana na boczny tor. Napastnik Barcelony popisał się znakomitą asystą niedługo po wejściu na boisko, po której Sebastian Szymański zdobył wyrównującego gola dla Polski. Później swoją straceńczą szarżą na piłkę Lewandowski wymusił błąd na bramkarzu rywali. Dominik Livaković zupełnie stracił głowę i trzeźwą ocenę sytuacji, sfaulował brutalnie Polaka i został wyrzucony z boiska przez sędziego Alejandro Jose Hernandeza z Hiszpanii.

Trudno o większy dowód zaangażowania Lewandowskiego w meczu niż właśnie bolesna kontuzja, której doznał po starciu z bramkarzem Chorwacji.

Na Narodowym scena jak z NFL

I to świetne wzmocnienie drużyny w drugiej połowie każe zupełnie inaczej spojrzeć na Lewandowskiego z tabletem w pierwszej. Może odkryliśmy dodatkową rolę kapitana w kadrze? Przecież ten obrazek to wypisz wymaluj kalka z ligi NFL. Tam też koordynatorzy ofensywy i defensywy spędzają mecz z tabletem w ręce, by analizować grę drużyny i planować ustawienie w kolejnych zagrywkach. Na zdjęciu poniżej Shane Whaldron, ofensywny koordynator z Chicago Bears.

Shane Waldron, ofensywny koordynator Chicago Bears Matt Marton / USA TODAY Sports via Reuters Con

Może to jest sposób, jak lepiej wykorzystać Lewandowskiego w kadrze? Niech od pierwszych minut młodzi i nie ma co ukrywać, bardziej mobilni zawodnicy ofensywni zabiegają i zamęczą defensywę rywala jak w meczu z Chorwacją. Wtedy kapitan wzbogacony o bieżącą analizę meczu wejdzie na boisko w drugiej połowie i dostawi nogę, gdzie trzeba. To byłaby dopiero rewolucja w kadrze.