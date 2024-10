- Bycie kapitanem to zaszczyt, jestem z tego dumny. EURO 2012 oglądałem z przyjacielem w telewizji, a jutro będę mógł wyprowadzić kadrę jako kapitan. To dla mnie wielka sprawa - mówił Piotr Zieliński, pomocnik reprezentacji Polski przed meczem z Holandią na tegorocznym Euro. Zieliński w roli kapitana zastąpił Roberta Lewandowskiego, który nie zagrał z powodu kontuzji.

Zobacz wideo Tylko tak można ocenić reprezentację Polski Michała Probierza. „Kibice zapominają."

"Zieliński zachował się bardzo głupio. Piotrek!"

Lewandowski zagrał w drugim spotkaniu - pojawił się na boisku w 60. minucie. Chwilę później Piotr Zielińsku przekazał mu opaskę kapitańską. - Pewnie niewielu zwraca uwagę na takie gesty, ale ja tak! Nie podobało mi się, gdy "Lewy" wszedł na boisko, a Zieliński oddał mu opaskę kapitana. W tym meczu, a już zwłaszcza w takim momencie, gdy trzeba dać z wątroby, nie powinno się w ogóle określać hierarchii w drużynie - napisał wtedy Cezary Kucharski na portalu X.

Teraz we wtorkowym meczu Polska - Chorwacja w czwartej kolejce grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów Lewandowski znów nie zagrał w podstawowym składzie. Identycznie jak na mistrzostwach Europy w roli kapitana Biało-Czerwonych wyszedł Piotr Zieliński. Lewandowski znów pojawił się w drugiej połowie, ale tym razem Zieliński nie oddał mu opaski kapitańskiej. Takie zachowanie skomentował Jan Tomaszewski, były świetny bramkarz reprezentacji Polski.

- Przepraszam, że tak powiem. Zieliński wtedy zachował się bardzo głupio. Piotrek! Jesteś kapitanem. Nie ma czegoś takiego, że robię ukłon do kolegi. Kapitanem wyprowadzasz i masz nim być do końca. W tej chwili są już nawet takie przepisy, że tylko kapitan może rozmawiać z sędzią. Załóżmy, że Piotrek oddaje opaskę Lewandowskiemu, ten zwraca się do sędziego, a on daje mu żółtą kartkę, bo nie jest kapitanem - przyznał Jan Tomaszewski w rozmowie z Super Expressem"

Pochwalił też postawę Zielińskiego w meczach z Portugalią i Chorwacją.

- To największy wygrany dwumeczu. Dlaczego? Niech on gra nie od naszej szesnastki do koła, ale od koła do szesnastki rywala. Bo każda jego akcja, uwolnienie dają coś kadrze. Ma niesamowite pokrętło, umie wykorzystać sytuacje. Jak kiwnie jednego, drugiego rywala, to mamy od razu przewagę, a jak poda, to nawet potrafi to, zrobić leżąc [tak dograł do Zalewskiego w meczu z Chorwacją - red.] - dodał Jan Tomaszewski.

Biało-Czerwoni z czterema punktami zajmują trzecie miejsce w grupie 1 Dywizji A Ligi Narodów. W tabeli prowadzi Portugalia (10 punktów) przed Chorwacją (7), a czwarta jest Szkocja (1).

Polacy w przedostatniej kolejce LN zmierzą się 15 listopada na wyjeździe z Portugalią.