Zagraniczny profil wyśmiewa polską kadrę. Ponad pół miliona wyświetleń

Robert Lewandowski jest jedną z wielu gwiazd światowego futbolu, której jest trudniej o sukces z reprezentacją niż z klubem. Przed laty w takiej sytuacji byli m.in. Gareth Bale czy Zlatan Ibrahimović. Nie dziwi też fakt, że za granicą z Polską kojarzy się właśnie Lewandowski.

Troll Football ponownie zwrócił uwagę na Roberta Lewandowskiego

Przy okazji meczu z Chorwacją (3:3) znany profil Troll Football wyśmiał polską kadrę. O co chodzi? Mianowicie zamieszczono wpis: "Lewandowski w składzie Polski" i dodano zdjęcie, na którym widać konsolę PlayStation 5 podłączoną do starego telewizora kineskopowego. Miało to oczywiście wskazywać na klasę napastnika i nie najwyższy poziom polskiej kadry. Wpis ten ma już ponad pół miliona wyświetleń.

Profil Troll Football wyśmiał reprezentację Polski fot. X @TrollFootball

Oczywiście pojawił się przed meczem, bo jak już wiadomo - Lewandowski starcia z Chorwacją nie rozpoczął w pierwszym składzie, a pojawił się na boisku w 62. minucie, zmieniając Karola Świderskiego. Sześć minut później 36-latek zaliczył asystę przy golu Sebastiana Szymańskiego.

To nie pierwszy raz, gdy Troll Football nawiązuje do Roberta Lewandowskiego. Przed rokiem porównano na tym profilu napastnika do drzewa, które nie biega, nie potrafi dryblować i strzelać goli. Ale, przynajmniej kiedy podasz mu piłkę, odda ci ją z powrotem. I to była według Troll Football jedyna różnica między Lewandowskim, któremu podasz piłkę, a on nie zrobi z nią nic.

Polska z dorobkiem czterech punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy 1 Dywizji A Ligi Narodów, wyprzedzając Szkocję (punkt). Pierwsza jest Portugalia (10 punktów), a druga Chorwacja (siedem). Kolejne mecze reprezentacja Polski rozegra już w listopadzie. Będzie to wyjazdowe spotkanie z Portugalią (piątek 15 listopada) i domowe ze Szkocją (poniedziałek 18 listopada).