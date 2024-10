Dalić odpowiedział tylko na dwa pytania po meczu z Polską i wyszedł. "No cóż..."

Cóż to było za meczycho na PGE Narodowym! Reprezentacja Polski, mimo że prowadziła 1:0, a następnie po pół godziny przegrywała z Chorwacją 1:3, w efektowny sposób zdołała doprowadzić do remisu 3:3. Mało tego, Biało-Czerwoni długimi momentami byli lepsi od przeciwnika, a w ostatnim kwadransie mogli strzelić zwycięską bramkę, ale ostatecznie nie wykorzystali gry w przewadze po czerwonej kartce dla Dominika Livakovicia za brutalny faul na Robercie Lewandowskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po meczu Polska - Portugalia. Cristiano Ronaldo w roli głównej

Selekcjoner Chorwatów wprost o remisie z Polską. "Musimy się cieszyć"

Koniec końców, bardziej z wyniku mogą cieszyć się Chorwaci, którzy praktycznie przypieczętowali sobie kosztem Polaków awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Jak na ten remis zareagował Zlatko Dalić? Selekcjoner Chorwatów w sali konferencyjnej na Stadionie Narodowym pojawił się jako pierwszy. Nie był zbyt rozmowny, ale też nikt specjalnie nie zwracał mu głowy, bo na sali nie było chorwackich dziennikarzy. Dalić tylko podsumował mecz i odpowiedział na dwa pytania dziennikarzy z Polski, po czym wyszedł z sali.

- Cóż, remisujemy 3:3. Źle weszliśmy w mecz, straciliśmy szybko bramkę. Potem strzeliliśmy w krótkim odstępie czasu trzy bramki, ale kluczowe było to, co wydarzyło się w końcówce pierwszej połowy. Gdybyśmy tuż przed przerwą nie stracilibyśmy drugiej bramki, myślę, że mecz skończyłby się zupełnie inaczej. Dlatego myślę, że powinniśmy grać lepiej przede wszystkim w pierwszej połowie - analizował Dalić.

Czy Chorwacja jest zadowolona ze zdobycia jednego punktu w Warszawie? - Mówiliśmy, że wystarczy nam jeden punkt, ale przyjechaliśmy tu po zwycięstwo. Jednak z tego, jak się sytuacja rozwijała, tak musimy cieszyć się z jednego punktu - nie ukrywał chorwacki selekcjoner.

Dalić został zapytany także o brak w jedenastce Polaków Roberta Lewandowskiego. - Widzieliśmy, że nie ma Lewandowskiego, ale to nie był wybór selekcjonera przeciwnika. Szykowaliśmy się na niego i jak wszedł w drugiej połowie, to pokazał swoją klasę. My mieliśmy jednak swoją grę, swoją taktykę i nie chcę wchodzić tu w kompetencje trenera rywali - zakończył.

Po remisie z Polską 3:3, reprezentacja Chorwacji umocniła się na drugim miejscu w tabeli "polskiej" grupy Ligi Narodów, mając trzy punkty przewagi nad Biało-Czerwonymi i lepszy bilans bezpośrednich spotkań. W listopadzie Chorwatów czeka mecz na wyjeździe z ostatnią w tabeli Szkocją oraz spotkanie u siebie z prowadzącą Portugalią. Polacy natomiast najpierw zagrają na wyjeździe z Portugalią, a potem podejmą Szkotów.