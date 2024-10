Chorwackie media reagują na mecz w Warszawie. Wszyscy piszą o jednym

Reprezentacja Polski po szalonym meczu w czwartej kolejce Ligi Narodów zremisowała przed własną publicznością z Chorwacją 3:3 (2:3). Gole dla Polaków zdobyli: Piotr Zieliński (5.), Nicola Zalewski (45.) i Sebastian Szymański (68.), a dla Chorwatów: Borna Sosa (19.), Petar Sucić (24.) i Martin Baturina (26.). - Kibice reprezentacji Polski przeżyli prawdziwą huśtawkę nastrojów na Stadionie Narodowym przy okazji meczu z Chorwacją. Polacy przypieczętowali dobry początek golem, ale potem stracili trzy gole w sześć minut. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy gola na 2:3 strzelił Nicola Zalewski, a w drugiej połowie do remisu 3:3 doprowadził Sebastian Szymański. W ten sposób Polska utrzymuje szanse na awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Ale nie jest zależna tylko od siebie - pisał Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl w relacji z meczu.

Chorwackie media: Livaković nie powinien otrzymać czerwonej kartki

Chorwackie media są zadowolone z punktu swojej drużyny, ale podkreślają, że ich drużyna straciła dwubramkowe prowadzenie. Mają też wielkie wątpliwości co do wykluczenia Livakovicia.

- Remis Polski z Chorwacją w rzadko szalonym meczu. Chorwaci stracili dwubramkową przewagę - to tytuł relacji z meczu na "Tportal.hr". Dziennikarze dodali, że remis jest olbrzymim krokiem w kierunku do ćwierćfinału Ligi Narodów.

- Chorwacja rozegrała szalony mecz i "przeżyła"! Zwrot akcji z sześcioma golami zakończył się szokującym wykluczeniem - pisze "Sportske.jutarnji.hr". - Oglądaliśmy szalony mecz pełen zwrotów akcji, wielkich akcji, błędów, dużej liczby szans na zdobycie kolejnych bramek, doskonałe interwencje bramkarzy. W tym starciu było wszystko, ale cel przez nas został osiągnięty - dodają dziennikarze.

Zanalizowali też czerwoną kartkę dla chorwackiego bramkarza Livakovicia za starcie z Robertem Lewandowskim. O całej sytuacji możecie Państwo przeczytać tutaj.

- To była co najmniej bardzo kontrowersyjna, dziwna decyzja sędziego. Poprosiliśmy o komentarz kilku chorwackich sędziów, a wyjaśnienie jest jednomyślne. Livaković nie powinien otrzymać czerwonej kartki, bo był wyraźnie bliżej piłki i pierwszy ją uderzył. W związku z tym Lewandowski musiał uważać, jak podchodzi do piłki - czytamy w "Sportske.jutarnji.hr".

Sport.hrt.hr podkreśla, że Chorwacja miała wielki problem na początku spotkania.

- Chorwacja nie istniała na boisku w pierwszych 20 minutach, a następnie zdobyła trzy bramki w zaledwie sześć minut. Polacy w ostatnich minutach naciskali niebezpiecznie, ale Chorwacji udało się obronić. Dzięki temu w szalonym meczu zdobyli punkt grając w końcówce w osłabieniu - czytamy w relacji z meczu na "Sport.hrt.hr".

Tymczasem "Index.hr" uważa, że takiego meczu Chorwaci nie zagrali od wielu lat, ale trzeba pochwalić ich za końcówkę pojedynku.

- To była jedna z najbardziej szalonych gier Chorwacji od wielu lat. Nasz zespół prowadził 3:1, ale Polska potrafiła wrócić do gry. Bardzo chaotyczny mecz osiągnął szczyt w 76. minucie, kiedy Livakovic otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę. Pomimo liczebnego osłabienia, Chorwacja zdołała dobrze rozegrać fazę obronną pod koniec meczu i utrzymać remis - pisze "Index.hr".

- Całkowicie szalony mecz. Chorwaci mieli dużą przewagę i wszystko rozlało się - to tytuł z relacji z meczu "Slobodnadalmacija.hr".

Portal ten pisze też o absencji w podstawowym składzie największej gwiazdy Polaków - Roberta Lewandowskiego.

- Oficjalnie napastnik Barcelony nie grał w pierwszym składzie z powodu drobnej kontuzji, którą podobno zgłosił w dniu meczu, ale wielu wątpi w tę wersję historii. Nie jest tajemnicą, że relacje pierwszej gwiazdy i trenera kadry Polski są poważnie nadszarpnięte - dodaje "Slobodnadalmacija.hr".

Polacy po remisie z Chorwacją wciąż zajmują trzecie miejsce w grupie A Ligi Narodów. Biało-Czerwoni mają 4 punkty. Prowadzi Portugalia (10 punktów) przed Chorwacją (7.), a tabelę zamyka Szkocja (1.).

Polacy w następnej kolejce zmierzą się 15 listopada na wyjeździe z Portugalią.