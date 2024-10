Boniek zabrał głos po meczu Polska - Chorwacja. Trafił w samo sedno

Polska - Chorwacja 3:3 - ten mecz kibice zapamiętają na długo. We wtorkowym starciu w Lidze Narodów emocji było co nie miara. Nasza reprezentacja od stanu 1:3 doprowadziła do remisu i do końca walczyła o zwycięstwo, a do tego doszło brutalne wejście chorwackiego bramkarza w nogi Roberta Lewandowskiego. To, co działo się na Stadionie Narodowym, w krótkich słowach postanowił skomentować Zbigniew Boniek.

