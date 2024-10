38 minut wystarczyło. Oto antybohater meczu z Chorwacją. "Wstyd"

Reprezentacja Polski po pięciu minutach i trafieniu Piotra Zielińskiego prowadziła z Chorwacją 1:0. Niestety wystarczyło sześć minut, by przegrywała 1:3. Między 20. a 26. minutą nasza obrona skapitulowała aż trzykrotnie. Internet szybko wskazał winowajcę. Był nim Paweł Dawidowicz, który przy każdej z bramek dołożył swoje trzy grosze. Komentatorzy nie pozostawili na nim suchej nitki. Obrońca Hellasu Werona zszedł z boiska jeszcze przed przerwą z powodu urazu. W 38. minucie został zmieniony przez Kamila Piątkowskiego.

Dawidowicz zmieszany z błotem. Internet płonie. "Są jakieś granice"

- Dobrzy obrońcy musieliby się naprawdę natrudzić i napocić, by być spóźnionym w niemal każdej akcji. Na szczęście Dawidowicz do tego grona się nie zalicza i spóźnianie się przychodzi mu z wyraźną lekkością. Absolutny dramat. Poziom piłki półamatorskiej. Nie no, zdejmij go z boiska jeszcze przed przerwą, przecież wstyd coś takiego pokazywać w koszulce reprezentacji Polski. Są jakieś granice - komentował Dawid Smyk z Weszło.com.

- Prowadzimy 1:0 z Chorwacją, ale Paweł Dawidowicz bierze sprawy we własne ręce: wybicie głową przed pole karne 1:1, spóźniony doskok 1:2, podanie do rywala!!!!!!! 1:3 - podsumował Tomek Hatta z igol.pl. - Ale po co dać Kamila Piątkowskiego, przecież błędy robił w Salzburgu. No to widzicie, co robi Paweł Dawidowicz, którego nie powinno być na boisku. To jest skandal i totalna kompromitacja. Dajcie spokój... - dodał.

- No i tak jak Dawidowicz na centralnym jakoś się bronił, tak jako półprawy/półlewy gra źle lub bardzo źle. - ocenił krótko Jakub Seweryn ze Sport.pl.

- Dawidowicz nawet w Śląsku Wrocław by nosił ręczniki, bo nikt by go do składu nie wstawił - grzmiał Dawid Zieliński z podkastu SkazaninaPogoń.

Do przerwy Polska przegrywa 2:3.