"To diament". Tak piszą o meczu Polska - Chorwacja

Gol dla Polski w piątej minucie, trzy stracone bramki w sześć minut, spektakularny powrót i brutalny faul na Robercie Lewandowskim - mecz Polska - Chorwacja obfitował w emocje. Reprezentacja Polski od stanu 1:3 potrafiła się podnieść i zremisować 3:3. Choć ostatecznie zabrakło trzech punktów, wynik wydaje się pewnym przełomem. W internecie wrzało przez niemal całe spotkanie.

Burza po meczu Polska - Chorwacja. "Powrót z dalekiej podróży"

- Pokręcony jest ten mecz, ale wielkie brawa za powrót z dalekiej podróży - tak mecz podsumował były dyrektor TVP Sport, Marek Szkolnikowski.

- Jeśli w Lidze Narodów bardziej ma się liczyć gra niż wynik, robienie postępów, to pierwsza połowa z Chorwacją była dotąd zdecydowanie najlepszym momentem kadry Probierza - podsumował Maciej Łuczak z portalu Meczyki.pl.

- Taki mecz, że brakuje tylko przestrzelonego karnego i gola bramkarza w doliczonym czasie gry - skomentował Krzysztof Marciniak z Canal + Sport.

- Lewandowski cudem nogę w jednym kawałku zachował, a Livaković z przygłupią miną rozkłada ręce i tłumaczy, że nie rozumie. Trzeba mieć ujemne IQ, żeby w takiej sytuacji coś jeszcze kwestionować - stwierdził Szymon Janczyk z Weszło.com po brutalnym faulu na naszym kapitanie.

- Ale za takie s***********e wejścia w jakichś Ligach Narodów to bym zawieszał na długi czas. Chłopie, o złote kalesony grasz, a coś takiego robisz. Won - dodał Damian Smyk z tej samej redakcji.

Oto bohater meczu Polska - Chorwacja. "To diament"

Wielu ciepłych słów doczekał się Kacper Urbański, który asystował przy bramce na 1:0 Piotra Zielińskiego. - Kacper Urbański to diament, który nie powinien być sadzany na ławce. Poza Zalewskim żaden inny piłkarz za kadencji Michała Probierza nie jest tak efektowny i regularny - skomentował Radosław Laudański z Weszło.com.

- Nie obchodzi mnie czy i ile Kacper Urbański gra w klubie. Chłopak od debiutu w kadrze jest jednym z jej liderów, nie przeszkadza mu wiek ani klasa rywala. Takiego zawodnika chcę oglądać w wyjściowym składzie reprezentacji Polski zawsze, zasłużył sobie na to, jest niezbędny - podsumował Szymon Janczyk z Weszło.com.

- Co się ten Urbański prezentuje. Ruchliwy, szuka nieprzewidywalnych, nieszablonowych zagrań, ma jakość z piłką, gra na małej przestrzeni. Przyjemnie się go ogląda. Musi grać, musimy go właściwie wykorzystać. Nie przekonuje mnie Świderski. Znowu nie ma Lewego i coś gramy - napisał komentator Maciek Szcześniewski.