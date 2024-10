Tak Niemcy nazwali Polaka po tym, co zrobił w 59. minucie meczu

Była 56. minuta meczu Polska U21 - Niemcy U21, kiedy w znakomitej okazji Mariusz Fornalczyk, zamiast podać, chciał za wszelką cenę kończyć akcję samemu i został zablokowany. Niejeden kibic zapewne sakramencko się wówczas wściekł. No więc w następnej takie sytuacji, raptem cztery minuty później, skrzydłowy Korony Kielce wyciągnął wnioski. I tym razem zablokować się nie dał.

Fornalczyk wprawił wszystkich w osłupienie

Kapitalny rajd byłego piłkarza m.in. Pogoni Szczecin, który w 59. minucie na pełnej prędkości minął kilku rywali i uderzył nie do obrony. Wszyscy ci, którzy zdążyli przez te cztery minuty się na niego ostro wkurzyć, tym razem mogli tylko sprawdzić, czy szczęki im się przypadkiem nie porozbijały o podłogę. Absolutnie fenomenalny gol, który wywołał ogromny zachwyt ekspertów i kibiców na portalu X.

"Co za GOLAZO! Ale on ma mocną 'psychę'. Kilkadziesiąt minut wcześniej zmarnował jeszcze lepszą sytuację" - napisał Michał Gajos z "Radia eM Kielce". "Mariusz Fornalczyk w formie z Belek '22, kiedy w trakcie sparingów Pogoni (Szczecin) skauci pytali, co to za gość w niebieskich włosach. Ma to gazicho i odwagę, byle pokazywał to regularnie" - ocenił Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego".

Największe gwiazdy by się nie powstydziły

"Chwilę wcześniej Fornalczyk zirytował samolubną postawą, kilka minut później robi akcję, jakiej nie powstydziłby się Zieliński czy Lewandowski. Kapitalny gol byłego piłkarza Pogoni" - dodał od siebie Maciej Chudzik z podcastu "My Portowcy" poświęconemu byłemu klubowi Fornalczyka, czyli Pogoni Szczecin. "Mariusz Fornalczyk? Błysk "level Kacper Urbański" - napisał natomiast Rafał Majchrzak.

Gol skrzydłowego Korony Kielce zachwycił także jego kolegów z zespołu. Ich reakcję opisał obecny na stadionie w Łodzi Filip Macuda ze Sport.pl. "Świetna akcja Mariusza Fornalczyka i po godzinie gry jest remis 3:3. Niemal cała ławka rezerwowych wyskoczyła z radości".

Nawet Niemcy byli w szoku

Akcja naszego młodzieżowego reprezentanta wprawiła w osłupienie także piszących z tego meczu relację na żywo dziennikarzy "Kickera". Opis gola na stronie dziennika idealnie to oddaje. "Wspaniała indywidualna akcja! Nebel, Reitz i Thielmann nie dali rady zatrzymać Fornalczyka, który natychmiast ruszył do przodu. Szybki jak strzała Polak omija wszystkich przeciwników i z dobrych piętnastu metrów miękko podkręca piłkę obok drugiego słupka - czytamy.