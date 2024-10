Coś pięknego! Tak wygląda tabela po niesamowitym meczu Polska - Niemcy

Niemcy byli ostatnim rywalem reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy U-21, które w przyszłym roku zostaną rozegrane na Słowacji. Po poprzedniej kolejce jasne stało się, że Polacy nie będą w stanie odrobić strat do prowadzących w tabeli grupy D naszych zachodnich sąsiadów. Mimo to wciąż grali o awans i to bezpośredni.

Polska odwróciła losy meczu z Niemcami. Wielki sukces w eliminacjach ME U-21

Przepustka na mistrzostwa przysługuje bowiem nie tylko zwycięzcom grup. Szanse na grę w nich ma także dziewięć ekip, które zajmą drugie miejsca. Trzy najlepsze awansują bezpośrednio, a sześć następnych utworzy pary barażowe. Polacy wciąż mieli zatem o co grać.

Po pierwszej połowie nie było jednak powodów do zadowolenia. Polska przegrywała aż 1:3. Na gola Tresoldiego z trzeciej minuty odpowiedział Dominik Marczuk, ale potem dwie bramki dla Niemiec dołożyli Wanner i Arrey-Mbi. Na szczęście po zmianie stron nasi zawodnicy ruszyli do ataku. Najpierw w 50. minucie kontaktową bramkę po dobitce strzelił Jakub Kałuziński, a osiem minut później po fenomenalnej akcji skrzydłem cudownie na 3:3 wyrównał Mariusz Fornalczyk. Gol piłkarza Korony Kielce zapewnił na remis i cenny jeden punkt, który w ostatecznym rozrachunku okazał się kluczowy.

Oto tabela "polskiej" grupy i tabela drugich miejsc. Doskonałe wieści dla Polski

W tabeli grupy D Polska drugie miejsce zapewniła sobie już wcześniej. Eliminacje skończyła z dorobkiem 22 punktów i do najlepszych Niemców straciła cztery "oczka". Z kolei nad trzecią Bułgarią mamy aż siedem punktów przewagi. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kolejno Kosowo, Estonia i Izrael.

Tabela "polskiej grupy" w eliminacjach do mistrzostw Europy U-21:

Niemcy - bramki 35:9, 26 pkt Polska - 24:10, 22 pkt Bułgaria - 17:12, 15 pkt Kosowo - 10:17, 12 pkt Estonia - 7:31, 7 pkt Izrael - 5:18, 3 pkt

Kluczowa była więc tabela zespołów, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach. Nie uwzględniono w niej jednak wyników meczów z drużynami, które zajęły szóste miejsca (dwie grupy liczyły bowiem tylko po pięć zespołów). Tym sposobem dorobek Polski został uszczuplony do 16 punktów. To jednak wystarczyło, by znaleźć się na ostatniej premiowanej bezpośrednim awansem trzeciej pozycji. Więcej punktów od nas mają tylko Anglicy. Tyle samo zaś drudzy Francuzi i czwarci Chorwaci. Decydujący okazał się więc bilans bramkowy, a ten Polska ma nieco słabszy od Francji, ale za to zdecydowanie lepszy od graczy z Bałkanów. Pozostałe pięć drużyn zgromadziło co najmniej dwa "oczka" mniej. Gdyby nie remis z Niemcami, szansę na wyprzedzenie nas oprócz Chorwacji mieliby jeszcze Belgowie, ale i tak przegrali z Węgrami 0:1 i skończyli z 13 punktami.

Tabela zespołów z drugich miejsce [stan na 15.10. 24 r., godz. 20:00]: