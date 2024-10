Tak Chorwat mówi o Polakach. "Jesteśmy 15 lat za nimi"

1 - tyle meczów w Lidze Narodów do tej pory wygrała reprezentacja Polski. Zwycięstwo 3:2 udało się odnieść w Glasgow przeciwko Szkocji podczas wrześniowego zgrupowania. Następnie nasza kadra przegrała 0:1 z Chorwacją, a w ostatnią sobotę lepsi okazali się Portugalczycy (1:3). W takiej sytuacji ekipa Michała Probierza potrzebuje kolejnych punktów, aby marzyć o utrzymaniu w dywizji A Ligi Narodów.

Zarówno o porażce z Chorwacją, jak i ostatnim spotkaniu z Portugalczykami w rozmowie z vecernji.hr wypowiedział się Danijel Loncar. Były piłkarz NK Osijek i obecny defensor Pogoni Szczecin przyznał, że opinia publiczna w naszym kraju bardziej przejmuje się własną dyspozycją niż formą rywali. - Nie przejęli się zbytnio występem Chorwatów w pierwszym meczu. Dużo bardziej przejmują się tym, jak wygląda ich reprezentacja narodowa. Przegrali z Portugalią i zagrali bardzo źle. Są bardzo niezadowoleni z tego meczu, a niektórzy polscy piłkarze w ostatnich dniach mówili, że mają szansę przeciwko Chorwacji - mówił 27-latek.

Następnie Loncar bardziej szczegółowo przeanalizował nastroje po porażce Polski z zespołem Roberto Martineza oraz spekulował, w jaki sposób Chorwaci powinni zagrać z nami na Stadionie Narodowym. - Uważają, że niezasłużenie przegrali tak dotkliwie, bo ich zdaniem przed trzecim golem Portugalii powinien być rzut karny. Twierdzą, że zasłużyli na przynajmniej punkt. Mają jednak świadomość, że jeśli zagrają przeciwko nam tak, jak z Portugalią, nie mają szans - czytamy.

- Polska jest nastawiona na grę ofensywną i ma wady w defensywie. Musimy to wykorzystać i nigdy nie wchodzić z nimi w tryb gry "uciekaj i strzelaj". Jeśli będziemy przechodzić od kontry do kontry, to Polacy będą mieli więcej szans, bo to zespół, który czuje się najlepiej, gdy "gra o wszystko albo o nic". Widać to po ich wynikach, rzadko kiedy ich mecz kończy się bez goli - tłumaczył piłkarz.

Oprócz tego na koniec zawodnik Pogoni pokusił się o porównanie obu krajowych lig. Przypomnijmy, ekstraklasa w rankingu UEFA plasuje się na 18. pozycji. Tuż za nią są właśnie Chorwaci. Zdaniem Danijela Loncara nasza liga jest na zdecydowanie wyższym poziomie na płaszczyznach organizacji, marketingu, a nawet samej rywalizacji na boisku. - Jesteśmy 15 lat za nimi. Stadiony tutaj są zawsze pełne. Jeśli mówimy o jakości futbolu, to ten w polskiej lidze jest znacznie bliżej czołowej piątki niż w chorwackiej. Oczywiście z wyjątkiem tego, co może pokazać Dinamo. Tutaj gra toczy się szybciej, bardziej agresywnie, każdy mecz ma mnóstwo szans. Może nie wydawać się, że polska liga jest dla nas atrakcyjna, ale naprawdę ma wielu ciekawych zawodników - zakończył.