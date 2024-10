Burza przed meczem Polska - Chorwacja. "To jest cyrk, polityczna wrzutka"

We wtorkowy poranek media obiegły wiadomości, jakie otrzymał Michał Probierz po meczu z Portugalią w Lidze Narodów (1:3). Selekcjoner reprezentacji Polski otrzymał w nocy po meczu sporo obraźliwych SMS-ów. Ich autorem był wieloletni dziennikarz Eurosportu Piotr Kwiatkowski, czyli brat byłego rzecznika PZPN Jakuba Kwiatkowskiego, który w ubiegłym roku został odsunięty od pracy z kadrą.

"Rzadko zdarza się, że ludzie, którzy do jakiejś działki kompletnie się nie nadają, a ty na trenera absolutnie się nie nadajesz, funkcjonują jako te osoby od lat" - to jedna z wiadomości, które otrzymał Probierz w nocy z soboty na niedzielę ok. godz. 4:20.

Roman Kołtoń wprost o zamieszaniu wokół Michała Probierza. "Polityczna wrzutka"

Na kanale Prawda Futbolu Roman Kołtoń skomentował, że cała ta akcja przedstawienia SMS-ów jest "PR-owską, polityczną wrzutką, którą zrobił Michał Probierz". - Bez zgody Michała nie byłoby takiej wrzutki. Gdyby Michał nie pokazał swojego telefonu, nie udostępnił tego telefonu Kozłowskiemu [Tomasz Kozłowski, dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów w PZPN - przyp. red.]... - powiedział.

- Rozumiem, że politycy bardzo często osłabiają swoich politycznych przeciwników, też coś ujawniając. Na naszych oczach rozgrywka się polityczna gierka, jeśli chodzi o reprezentację Polski, z której koncentracja uwagi została przerzucona z boiska piłkarskiego - dodał Kołtoń.

- To jest przerzucenie gry poza boisko piłkarskie. To jest pokazanie, że dzieje się coś złego w stosunku do mojej osoby. Probierz poszedł z tym telefonem do Kozłowskiego, czy innego specjalisty od politycznego PR-u i mu to pokazał. I zgodził się na tę publikację, bo gdyby się nie zgodził, to by jej nie było. [...] Nie wierzcie, że bez zgody Michała Probierza cokolwiek takiego mogło wyjść na światło dzienne - podkreślił dziennikarz.

- Powiem tak: to jest robienie cyrku wokół reprezentacji. To jest wykorzystanie absolutnie pobocznej kwestii, żeby nie było normalnej dyskusji o futbolu. Żebyśmy nie dyskutowali o problemach, które ma reprezentacja Polski, tylko żebyśmy dyskutowali o niby nastawieniu do Probierza - komentował. Dodawał, że po Euro wiele osób przekonało się do selekcjonera, ale ostatnio wokół niego zaczęło się robić "nerwowo". - To jest taki moment, w którym zaczynają się liczyć efekty pracy - podsumował.

Mecz Polska - Chorwacja w Lidze Narodów zostanie rozegrany we wtorek 15 października o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.