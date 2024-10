Selekcjoner Chorwatów mówi o problemach Polaków. Wskazał na Lewandowskiego

We wtorek reprezentacja Polski rozegra czwarte spotkanie w Lidze Narodów. Polacy po raz drugi w tej edycji zagrają z Chorwacją. Drużyna Michała Probierza będzie chciała się zrehabilitować za porażkę sprzed miesiąca w Osijeku (0:1) i przerwać serię dwóch porażek z rzędu.

W sobotę Polacy przegrali u siebie z Portugalią (1:3), za co w mediach spadła na nich duża krytyka. Chorwaci, choć Ligę Narodów zaczęli od porażki z Portugalią (1:2), to później ograli Polskę, a w sobotę pokonali u siebie Szkocję (2:1).

Mimo zwycięstwa selekcjoner Chorwatów nie był zadowolony ze swojej drużyny i po meczu skrytykował ją. Czego spodziewa się w Warszawie? - W sobotę nie zagraliśmy dobrego spotkania. Byłem krytyczny wobec swoich piłkarzy, ale kiedy to na spokojnie przemyślałem, uznałem, że najważniejsze były trzy punkty - zaczął Zlatko Dalić.

- We wtorek w Warszawie musimy zagrać inaczej, lepiej. Możecie się spodziewać, że zagramy w swoim stylu. Nie będzie z naszej strony żadnej kalkulacji, interesuje nas tylko wygrana. Zresztą my nie umiemy inaczej. W sobotę przeciwko Szkotom broniliśmy się przez ostatnich 10 minut i nie wychodziło nam to dobrze. Niezależnie od rywala i stadionu musimy być sobą - dodał.

- Znamy Polaków bardzo dobrze, więc nie musieliśmy korzystać z żadnych porad byłych zawodników ekstraklasy. Mamy swój skauting, zresztą polscy piłkarze są dobrze znani w Europie i grają w dużych klubach. Graliśmy niedawno w Osijeku, analizowaliśmy niedawny mecz Polski z Portugalią. Wyciągnęliśmy wnioski i przekazaliśmy je naszym piłkarzom - podsumował Dalić.

Jakie to wnioski? - W meczu z Portugalią Polacy byli daleko od pola karnego przeciwnika. To bardzo utrudniło grę Robertowi Lewandowskiemu, który nie miał okazji bramkowej. I taki też będzie nasz cel. Musimy zagrać lepiej niż w sobotę, odepchnąć Polaków od naszego pola karnego i nie dać im tylu szans, ile daliśmy Szkotom - powiedział Dalić.

Chorwaci chwalą reprezentację Polski

- To kluczowy mecz w kontekście utrzymania w Dywizji A Ligi Narodów. Jeśli wygramy, będziemy o krok od tego celu. Ale spodziewamy się bardzo trudnego meczu. Podkreślę raz jeszcze, że Polacy mają bardzo dobrych zawodników, a przede wszystkim będą grali u siebie. Nasi przeciwnicy będą się chcieli podnieść po dwóch porażkach, dlatego spodziewamy się, że zaatakują nas od pierwszej minuty. Ale spokojnie, będziemy gotowi i też będziemy chcieli narzucić nasz styl gry. Jak już mówiłem, nie umiemy inaczej - podsumował.

Na konferencji prasowej głos ws. reprezentacji Polski zabrał też chorwacki napastnik, Andrej Kramarić. - Spodziewamy się intensywnego, trudnego meczu. Wszyscy wiemy, że Polacy będą niewygodnym rywalem, ale nasz cel jest prosty: zwycięstwo. Wiemy, że musimy uważać na Lewandowskiego, który potrafi wykorzystać każdą sytuację bramkową, ale Polska to nie tylko Lewandowski - powiedział.

- Nasi rywale mają zawodników w najlepszych klubach świata, dlatego musimy być skupieni od pierwszej minuty. Jesteśmy gotowi na trudnego przeciwnika i gorącą atmosferę na trybunach. Spodziewamy się dużego nacisku ze strony Polaków, ale jesteśmy spokojni, bo już wiele takich meczów rozegraliśmy i wygraliśmy. Musimy zacząć w zdecydowany sposób i pokazać, że jesteśmy w stanie kontrolować grę - dodał.

Mecz Polska - Chorwacja we wtorek o 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.