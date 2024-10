Marcin Bułka naprawdę to powiedział. Porównał się z Lewandowskim

Bułka na szansę w dorosłej piłce musiał naprawdę sporo poczekać. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mówimy o bramkarzu, a ci nierzadko szybciej wchodzą do gry niż gracze z pola. Przed transferem do Nicei Polak miał rozegranych zaledwie 15 spotkań w seniorskiej piłce, mimo że był już wtedy 22-latkiem. Z kolei większość z nich (9) to był drugi poziom rozgrywkowy we Francji i zespół LB Chateauroux.

Nicea dała mu szansę. A jak się odwdzięczył, to nie było czego zbierać

W Nicei też musiał wykazać się cierpliwością, bo wpierw był dublerem Waltera Beniteza, a potem Kaspera Schmeichela. Jednak w sezonie 2023/24 wreszcie wygryzł Duńczyka i szybko potwierdził, że jego klub mógł mu wcześniej zaufać. Nicea skończyła sezon na dającym grę w Lidze Europy piątym miejscu, a jej defensywa była najlepsza w lidze. Bułka wpuścił tylko 29 goli w 34 meczach, notując przy okazji aż 17 czystych kont. Wielokrotnie popisywał się też kapitalnymi interwencjami, a błysnął zwłaszcza w wygranym 1:0 meczu z AS Monaco, gdy obronił dwa rzuty karne.

Donnarumma okradł Bułkę? Nie pierwszy raz, gdy Francuzi zrobili Polaka w jajo

Mimo tego to nie on został wybrany najlepszym bramkarzem ligi w głosowaniu piłkarzy wszystkich klubów Ligue 1. Statuetka powędrowała na konto Gianluigiego Donnarummy z Paris-Saint Germain, co sporo osób uznało wręcz za skandal. Teraz w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet" Bułka odniósł się do wyników głosowania. Wcale nie był zaskoczony wygraną Włocha, bo ma świadomość, jak to działa.

- Głosy oddawali piłkarze z całej ligi. Podchodził pracownik klubu i trzeba było zagłosować. A wiadomo, że jak ktoś kogoś nie zna, to zagłosuje na kogoś bardziej medialnego. Na przykład takie Brest biło się o udział w Lidze Mistrzów, ale skład miało na walkę o utrzymanie. No to siup, głos na kogoś z PSG. Mieliśmy najmniej straconych bramek, a żaden z obrońców Nicei nie dostał nawet nominacji. O czymś to świadczy. Zamiast tego nominowani zostali m.in. piłkarze PSG - ocenił Bułka.

Golkiper naszej kadry porównał się też pod pewnym kątem do... Roberta Lewandowskiego. - Trudno o lepszą motywację niż zostanie najlepszym bramkarzem rozgrywek. To jednak nie był mój cel. Chodziło po prostu o to, żeby zagrać supersezon. I to zrobiłem. A że nie dostałem statuetki? Robert Lewandowski też nie dostał Złotej Piłki, a moim zdaniem powinien mieć przynajmniej jedną - powiedział bramkarz, nawiązując rzecz jasna do tego, że zdaniem wielu kapitan reprezentacji Polski powinien był dostać Złotą Piłkę w roku 2021 zamiast Leo Messiego. Natomiast w 2020 roku otrzymałby ją na pewno, gdyby "France Football" nie zrezygnowało kontrowersyjnie z plebiscytu z powodu pandemii Covid-19.