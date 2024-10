Zalewski przyznał, dlaczego wybrał reprezentację Polski. Wtedy wkroczył Puchacz

Trwa październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W sobotni wieczór Biało-Czerwoni przegrali drugi mecz w tej edycji Ligi Narodów. Kadra prowadzona przez Michała Probierza uległa 1:3 Portugalii, a jedynego gola dla Biało-Czerwonych strzelił Piotr Zieliński. To sprawiło, że szanse Polski na awans do ćwierćfinału Ligi Narodów nieco się zmniejszyły. Jest prawdopodobieństwo, że Polska będzie musiała grać o utrzymanie w dywizji A. "Drużyna Probierza tylko braku skuteczności rywali zawdzięcza to, że nie straciła większej liczby goli. W rocznicę debiutu Probierza w roli selekcjonera Polski możemy napisać wprost: jego kadra się nie rozwija" - napisał po meczu Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Dzień później piłkarze reprezentacji Polski spotkali się ze zwycięzcami XXIV edycji Pucharu Tymbarku. Był czas na wspólne zdjęcia, autografy oraz rozmowy. Pytania dzieci nie należały jednak do najłatwiejszych. Przekonał się o tym między innymi Nicola Zalewski, który został zapytany o to, dlaczego wybrał reprezentację Polski, a nie włoską kadrę.

- Wybrałem reprezentację Polski, bo czuję się Polakiem. I tak szczerze, to nie miałem propozycji z Włoch - mówił Nicola Zalewski na filmie opublikowanym przez portal Meczyki.pl, czym rozbawił swoich kolegów.

Chwilę później na sali było słychać okrzyki: "Brawo" i oklaski. Następnie głos zabrał Tymoteusz Puchacz. -Teraz dzwonią, ale już za późno! - zażartował obrońca Holstein Kiel.

Nicola Zalewski urodził się w 2002 roku w Tivoli, nieopodal Rzymu. 22-latek zadebiutował w reprezentacji Polski we wrześniu 2021 roku w starciu przeciwko San Marino. Od tamtej pory łącznie rozegrał w niej 24 mecze, w których strzelił dwa gole i zanotował siedem asyst. Z kadrą narodową pojechał m.in. na mistrzostwa świata 2022 w Katarze oraz Euro 2024 we Francji.

Szansę na kolejny występ Zalewski będzie miał już we wtorek. Tego dnia Biało-Czerwoni w czwartej serii podejmą Chorwację. Początek meczu o godzinie 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.