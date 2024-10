Zieliński znowu reaguje na występ Oyedele. Króciutko

We wtorek reprezentacja Polski zagra z Chorwacją w czwartej kolejce Ligi Narodów. W sobotę drużyna Michała Probierza przegrała 1:3 z Portugalią. We wtorek Polacy będą mieli podwójną okazję do rewanżu, bo za sobą mają też porażkę 0:1 z Chorwacją w Osijeku sprzed miesiąca.

- Mieliśmy już odprawę po meczu z Portugalią, ale wnioski zostawiamy dla siebie. Wiemy, co zrobiliśmy źle, jednak skupiamy się już na kolejnym meczu, który jest dla nas nie tylko ważny, ale wręcz kluczowy w walce w Lidze Narodów - na konferencji prasowej powiedział Piotr Zieliński.

- Wierzymy, że wygramy. Zrobimy wszystko, by tak było. Co konkretnie musimy zmienić? Zobaczycie we wtorek. Chorwacja to dobra i silna reprezentacja, ale stać nas na sukces. Mamy jakość, mamy dobrych zawodników. Gramy u siebie i musimy narzucić własny styl gry. Jestem przekonany, że we wtorek zobaczycie reprezentację, która będzie chciała wygrać mecz - dodał.

Na konferencji Zieliński został również zapytany o Maxiego Oyedele. Zawodnik Legii Warszawa zadebiutował w kadrze przeciwko Portugalii, jednak nie wypadł w tym meczu dobrze. Po spotkaniu 19-latek został ostro skrytykowany przez ekspertów.

Zieliński broni Oyedele

Zieliński, który po meczu bronił Oyedele, w poniedziałek zrobił to raz jeszcze. - Była okazja, żeby porozmawiać z Maxim, bo siedzimy przy jednym stoliku, więc powiedziałem mu kilka rzeczy. Po analizie meczu mogę powiedzieć, że Maxi był jak każdy z nas, miał dobre momenty w tym spotkaniu. Ono było dla niego wyjątkowe: pierwszy raz w karierze zagrał przeciwko takiemu rywalowi, na tak wielkim stadionie. Widzę w nim potencjał, by był klasowym zawodnikiem na swojej pozycji - powiedział Zieliński.

Na koniec pomocnik Interu Mediolan został spytany o lidera Chorwatów, Lukę Modricia. Doświadczony pomocnik Realu Madryt był najlepszym zawodnikiem meczu w Osijeku. To on zdobył jedyną bramkę i był liderem gospodarzy.

- Wszystko mi imponuje w jego grze. To jeden z najlepszych pomocników na świecie w ostatnich latach, zdobywca Złotej Piłki, który regularnie wygrywa Ligę Mistrzów. Nie da się wziąć jednej rzeczy od takiego zawodnika - powiedział Zieliński.

- Jego inteligencja piłkarska jest na najwyższym poziomie. Mimo że Modrić ma 39 lat, zasuwa na całym boisku. Mecz w Osijeku pokazał, jak kluczową rolę pełni w reprezentacji Chorwacji. Modrić biega po całym boisku, ciągnie wszystkich za sobą, napędza ataki. To piłkarz, na którym się wzorowałem - podsumował pomocnik Interu.

Mecz Polska - Chorwacja we wtorek o 20:45 na Stadionie Narodowym. Relacja na żywo na Sport.pl.