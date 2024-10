Były reprezentant Polski chce rozliczać Probierza. "Największy problem"

Reprezentacja Polski zajmuje trzecie miejsce w grupie A1 Ligi Narodów z trzema punktami. To daje spore szanse na to, że Biało-Czerwoni będą walczyć o utrzymanie w najwyższej dywizji. Zespół prowadzony przez Michała Probierza wygrał 3:2 ze Szkocją, a potem przegrał 0:1 z Chorwacją i 1:3 z Portugalią. Jedynego gola w spotkaniu z Portugalią strzelił Piotr Zieliński. - Zmienia się jedna rzecz. Skład non stop się zmienia. Selekcjoner cały czas miesza w składzie. Selekcjoner wygląda, jakby był najmądrzejszy, uparty i nikogo nie chciał posłuchać - twierdzi Jacek Krzynówek, były reprezentant Polski.

W drugiej połowie września minął rok od tego, jak Michał Probierz objął seniorską reprezentację Polski. "W rocznicę debiutu Probierza w roli selekcjonera możemy napisać wprost: jego kadra się nie rozwija. Jeśli po meczu z Chorwacją w Osijeku jeszcze ktoś miał wątpliwości, po sobotnim spotkaniu powinien je porzucić. Reprezentacja Polski za kadencji Probierza nie robi postępów. Chociaż selekcjoner opowiada, że jego drużyna ma grać odważnie i nie bać się przeciwnika, to na boisku wciąż tego nie widać" - pisze Konrad Ferszter ze Sport.pl.

W tym roku reprezentacja Polski, nie licząc wtorkowego spotkania z Chorwacją, zagra jeszcze w listopadzie dwa mecze Ligi Narodów, a od marca przyszłego roku będzie już walczyć w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 r. Tym samym to są ostatnie momenty dla Probierza na eksperymenty z kadrą Biało-Czerwonych.

Kosowski wprost o rozliczeniu Probierza. "Niedługo przyjdzie na to czas"

W "Przeglądzie Sportowym Onet" pojawił się felieton Kamila Kosowskiego, byłego reprezentanta Polski i eksperta Canal+ Sport. Kosowski twierdzi, że nadchodzi czas rozliczeń dla Probierza. "Pracę selekcjonera będziemy oceniać po Lidze Narodów i odnoszę wrażenie, że już niedługo przyjdzie na to czas, by wyciągać wnioski i ewentualnie rozliczać trenera, analizować, kto, jak i dlaczego grał. Sobotni mecz pokazał, że dalej mamy problem w obronie, a Probierz przetestował już wielu piłkarzy. Probierz wybiera sobie piłkarzy, wyniki są na razie słabe, gra średnia, a największy problem jest z tym, jak my właściwie chcemy grać" - czytamy.

Kosowski twierdzi, że wkrótce Probierz zacznie otrzymywać bardzo konkretne pytania od dziennikarzy i opinii publicznej. Wskazuje też konkretne wątki. "Chcemy postawić na kontrataki czy ataki pozycyjne? Jak mamy zachowywać się w fazie przejściowej? O to ludzie selekcjonera Probierza będą niedługo pytać. Patrząc okiem kibica, chciałbym w końcu zobaczyć tę kadrę na galowo, bez eksperymentów. Chciałbym, żeby podczas meczu z Chorwacją zagrali piłkarze, którzy obecnie są w najlepszej formie. Po prostu zagrajmy jak drużyna. Czy my ten mecz przegramy 1:2, czy 1:5, to schodzi u mnie na drugi plan" - dodaje.

We wtorek Polska zagra z Chorwacją w czwartej kolejce Ligi Narodów. Probierz nie będzie mógł skorzystać w tym spotkaniu z Sebastiana Walukiewicza i Jakuba Piotrowskiego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.