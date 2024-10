Szczęsny nagle wypalił o Lewandowskim. Oto kulisy pożegnania z kadrą

Przed spotkaniem Polska - Portugalia na Stadionie Narodowym uhonorowano Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka. Na murawie pojawiły się dwie ogromne koszulki zawodników symbolizujące liczbę ich występów w kadrze - Krychowiaka z numerem 100, a Szczęsnego z numerem 84. Obaj pojawili się na murawie i odebrali pamiątki od prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszy, byli oklaskiwani przez kibiców i tak oficjalnie zakończyła się ich kariera w kadrze.

Oto kulisy pożegnania Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka. Płomienna przemowa

Na kanale "Łączy nas piłka" pojawił się vlog, na którym uchylono rąbka tajemnicy, jak naprawdę wyglądało pożegnanie dwóch ikon reprezentacji z ostatnich lat. Obaj najpierw pojawili się w hotelu kadry, gdzie wzięli udział we wspólnej sesji zdjęciowej. Na niej nie brakowało oczywiście żartów, klepania po plecach, czy obejmowania się przez piłkarzy.

Krychowiak i Szczęsny podpisali kilka pamiątkowych koszulek i plakatów. "Przecież ty masz jeszcze gorszy podpis niż mój" - mówił do kolegi bramkarz FC Barcelony. "Ja skończyłem na 84 meczach i mogłem dalej, a ty od 84 to już brałeś pod tą setkę" - żartował dalej na temat liczby występów w kadrze.

Później obaj zawodnicy spotkali się z kolegami z reprezentacji i dziękowali za wspólny czas. - Dziękuje wam, bo z wami przeżyłem najwspanialszy etap mojej kariery. Z niektórymi z was krócej, z niektórymi dłużej, a nawet za długo. Bycie tutaj to najpiękniejszy etap i z niego będę najbardziej dumny do końca życia, chyba że Robert (Lewandowski - przyp. red.) jakiś mi prezent sprawi do końca roku. To było wspaniałe i doceniajcie to, co tutaj macie, bo to było coś pięknego - mówił Szczęsny.

- Dla mnie również to był wyjątkowy czas, fantastyczne momenty, bramki, kilka kartek. Jak trochę czasu minęło, to doceniam każdy mecz, każde zgrupowanie i czas, jaki spędziliśmy, nie tylko na boisku. Życzę wam, żebyście wyciągnęli maksa z waszej kariery w klubie i reprezentacji, a także zwyciężyli coś. To by było coś fantastycznego, nam się nie udało. Mając takiego bramkarza, nie dziwię się, ale to było coś fantastycznego. We Francji niewiele brakowało, żeby powalczyć o medale i ten turniej zapadnie nam w pamięci. Tego wam życzę - dodawał Krychowiak.

Później obaj odebrali pamiątki na murawie i obejrzeli spotkanie z Portugalią z wysokości trybun. Po meczu Szczęsny grał jeszcze z synem na murawie Stadionu Narodowego, a Liam strzelił nawet ojcu rzut karny.