Mecz z Portugalią zadecydował. Tak, to o Probierzu. "Czas minął"

Mecz Polska - Portugalia dla kibiców naszej reprezentacji okazał się wielkim rozczarowaniem. Choć oczekiwania były spore, a atmosfera podniosła ze względu na pożegnanie Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka, nasza ekipa zaprezentowała się wyjątkowo słabo. Po fatalnych błędach w defensywie i bezproduktywnej grze w ataku przegrała 1:3 i wydaje się, że był to najniższy wymiar kary. Była to już czwarta porażka Polaków za kadencji selekcjonera Michała Probierza. Pod jego adresem zaczyna się pojawiać coraz większa krytyka.

Probierz w ogniu krytyki. Krzynówek nie wytrzymał. "Jakby czuł się nieomylny"

Wcześniej Probierz nie znalazł sposobu na Holandię, Austrię i Chorwację. Wielkiej chluby nie przynoszą mu także początkowe remisy z Czechami czy Mołdawią. Zdaniem 96-krotnego reprezentanta Polski od czasu przyjścia Probierza kadra wcale nie robi wielkich postępów. - Zmienia się jedna rzecz. Skład non stop się zmienia. Selekcjoner cały czas miesza w składzie, choć niektóre zmiany są zrozumiałe, bo wiemy, że nasi kadrowicze mają problemy w klubach - stwierdził w wywiadzie dla tvp.sport.pl.

Chodzi nie tylko o niezbyt udany debiut Maxiego Oyedele, do którego Krzynówek podszedł dość wyrozumiale. W sumie za kadencji Probierza zobaczyliśmy 12 debiutantów. Brakuje też stabilności w wyjściowej jedenastce. - Michał Probierz wygląda, jakby czuł się nieomylny… Wie pan, do każdej części formacji można byłoby się przyczepić, że ten, czy tamten jest w kiepskiej formie. Nie mamy zbyt jakościowych następców, a w kadrze powinni grać najlepsi. A my cały czas słyszymy, że trener będzie mieszał, szukał i ustalał. Wydaje mi się, że czas na testowanie minął, bo za chwilę zaczną się eliminacje do mistrzostw świata. Nie idzie to w dobrym kierunku... - alarmował Krzynówek.

Krzynówek ma już tego dość. Walną prosto między oczy: "Wyrzucić go do kosza"

Były pomocnik skrytykował też ustawienie, które preferuje polski szkoleniowiec, a więc z trójką stoperów i dwoma wahadłowymi. - Jeżeli nie mamy materiału ludzkiego na taki system, to powinniśmy dobierać system pod ludzi, którymi dysponujemy. Selekcjoner wygląda, jakby był najmądrzejszy, uparty i nikogo nie chciał posłuchać. Trzeba w końcu zmienić system gry z trójką stoperów i wyrzucić go do kosza - wypalił.

Teraz nasz zespół musi otrząsnąć się po porażce i we wtorek (15 października, godz. 20:45) przystąpić do meczu z Chorwacją. Krzynówek nie jest jednak dobrej myśli. - Z porażki można wyciągnąć dużo więcej, niż z wygranej. W tym chyba należy upatrywać nadziei na kolejne mecze. U nas nie widać tego, by selekcjoner wyciągał wnioski, prawda - podsumował.