Chorwaci ucieszyli się z nieszczęścia Polaków. "Wspaniała wiadomość"

Nie udało się reprezentacji Polski sprawić niespodzianki w meczu trzeciej kolejki Ligi Narodów z Portugalią. Biało-Czerwoni przegrali przed własną publicznością 1:3 (0:2). - W rocznicę debiutu w roli selekcjonera reprezentacji Polski Michał Probierz na pewno marzył o meczu, który byłby dla jego kadry tym, czym dla drużyny Adama Nawałki było zwycięstwo z Niemcami na Stadionie Narodowym. Zamiast tego Probierz i kibice reprezentacji otrzymali kolejną porażkę, która każe się zastanowić nad kierunkiem, w którym rozwija się kadra. O ile w ogóle się rozwija - pisał Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Chorwaci cieszą się z nieszczęścia Polaków

Chorwackie media rozpisywały się o wygranej ich zespołu ze Szkocją 2:1 (1:1). Gole dla zwycięzców zdobyli Igor Matanović (36.) i Andrej Kramarić (70.), a dla gości - Ryan Christie (33.). Chorwaci sporo poświęcają też meczowi Polska - Portugalia. Tamtejsze media cieszą się z porażki drużyny Michała Probierza.

- Zwycięstwo Portugalii 3:1 w Polsce to świetna wiadomość dla trenera Zlatko Dalić, ponieważ Chorwacji wystarczy teraz remis w Warszawie. W takim przypadku Polska musiałaby zdobyć aż cztery punkty więcej niż Chorwacja w ostatnich dwóch kolejkach (Chorwacja miałaby wtedy lepszy stosunek bezpośrednich meczów) - pisze "Tportal.hr".

- Portugalia pomogła Chorwacji, której pasuje porażka Polski. W obecnej sytuacji Chorwacji w Warszawie może wystarczyć nawet punkt, aby ostatecznie wyprzedzić swojego rywala - dodaje Sportske.jutarnji.hr".

- Portugalia świętuje w Polsce i pomaga Chorwacji - to z kolei tytuł relacji z meczu na "Sport.hrt.hr". Dziennikarze pochwalili również bramkę Piotra Zielińskiego na 1:2 w 78. minucie. Pomocnik Interu Mediolan wbiegł w pole karne i przymierzył pod poprzeczkę.

- Portugalczycy po pierwszej połowie zrobili duży krok w kierunku zwycięstwa, bo prowadzili 2:0. W drugiej połowie oba zespoły miały swoje okazje na gole, a Polacy trafili po pięknym strzale pod poprzeczkę Zielińskiego - czytamy.

- Portugalia pokonała Polskę. To wspaniała wiadomość dla Chorwacji. Dwie najlepsze drużyny pozostaną w grupie A Ligi Narodów. Czwarta drużyna jest relegowana do "drugiej ligi", podczas gdy trzecia gra w play-offów, aby pozostać w grupie A - pisze "Index.hr".

Zwraca uwagę, dlaczego zajęcie dwóch pierwszych miejsc, oprócz utrzymania w grupie A Ligi Narodów - jest tak ważne.

- Jest to też ważne ze względu na losowanie kwalifikacji do mistrzostw świata 2026. Nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale prawdopodobnie 12 rozstawionych drużyn to m.in. 8 będzie tych, którzy zajęli pierwsze dwa pierwsze pozycje w czterech grupach elitarnej kategorii A Ligi Narodów - dodaje.

Polacy po trzech kolejkach grupy 1 Ligi Narodów A z trzema punktami zajmują trzecie miejsce. Prowadzi Portugalia (9) przed Chorwacją (6), a tabelę zamyka Szkocja (0).

Biało-Czerwoni we wtorek w czwartej kolejce podejmą znów na PGE Nardowym Chorwację. Początek meczu o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.