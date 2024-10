Lawina komentarzy po meczu Polska - Portugalia. "Probierz go skrzywdził"

Dawid zmierzył się z Goliatem, jednak tym razem żadnej procy, ani cudu nie było. Tak można określić starcie reprezentacji Polski z Portugalią na PGE Narodowym w ramach Ligi Narodów. Zespół Michała Probierza był od rywali po prostu o wiele mniej jakościowy i nie trzeba być ekspertem, by stwierdzić to po tym spotkaniu.

Zieliński miał dać nadzieję, a jedynie otarł część łez

Portugalczycy wygrali 3:1 po bardzo łatwo strzelanych golach i jednym samobójczym. Zarówno Bernardo Silva, jak i Cristiano Ronaldo nie musieli nawet zbytnio zmagać się obrońcami, by trafić do siatki. Natomiast gdyby rywale jeszcze lepiej nastawili celowniki, a Łukasz Skorupski był w gorszej formie, skończyłoby się o wiele wyżej i gorzej. Gol Piotra Zielińskiego dał nadzieję, ale tylko na dziesięć minut. Litości dla kadry Probierza nie mieli za to eksperci na portalu X. Po meczu podobnie, jak na boisku, trudno było doszukać się tam czegoś pozytywnego.

Portugalia z innej piłkarskiej planety

"Oni się z nami bawią. Sześciu Polaków biega za jednym Portugalczykiem i nie mogą go złapać. Przykry to widok. Taktycznie leżymy. Porozwalani jesteśmy na całym boisku. Wszędzie dziury. Koszmar." - celnie podsumował komentator Andrzej Twarowski. "Ale litości, tu są piłkarze z dużych klubów, znane nazwiska. A wyglądają jak otępieni. Nie wiem" - dodał od siebie Marcin Borzęcki z Viaplay.

"Według komentarza "momentami jesteśmy wolniejsi". Nietypowa definicja momentu - trwa już godzinę i coś czuję, że przeciągnie się jeszcze o trzydzieści minut" - pisał jeszcze w trakcie spotkania Szymon Janczyk z Weszło. "Smutna rzeczywistość, chcesz zmienić oblicze meczu i wpuszczasz niegrającego Modera za Oyedele. Kibice nie wytrzymali i zaczęli gwizdać na naszych, którzy próbowali niskim pressingiem odebrać piłkę. Źle to notorycznie dzisiaj wygląda, bardzo źle" - ocenił Adrian Śliwonik z Kanału Sportowego.

Probierz też ma swoje za uszami

"Beznadziejna zmiana Modera i bardzo odważne, nawet jeśli chaotyczne, wejście Ameyawa" - stwierdził Filip Macuda ze Sport.pl. "Nie pamiętam, kiedy ostatni raz różnica indywidualnych umiejętności w meczu reprezentacji Polski była aż tak brutalnie widoczna. Przepaść" - ocenił Maciej Łuczak z Meczyki.pl.

"Kacper Urbański wszedł na boisko i od razu ma spory udział w bramce Zielińskiego.Nie wiem, jakie procesy myślowe zaszły w głowie selekcjonera, powodując posadzenie Urbańskiego na ławie i wpuszczenie go na boisko tak późno" - uderzył w selekcjonera dziennikarz Piotr Potępa. "Probierz skrzywdził Oyedele. Możliwe, że chłopak będzie silnym punktem kadry. Ale jest dla niego za wcześnie" - litości dla Michała Probierza nie miał także Łukasz Grabowski.

"Nie mogę się doczekać słów, że to cenna lekcja. Ależ to kiedyś zaprocentuje! Może nawet już za następne 8 lat!" - dodał Przemysław Langier z goal.pl. "Porażka w pełni zasłużona. Portugalia pokazała, że cały czas nie mamy ani linii obrony, ani środka pola, w szczególności "szóstki". Dużo pracy przed Probierzem, by znaleźć receptę na bolączki w defensywie" - napisał Marcin Jaz ze Sport.pl.