Cztery gole w meczu Polska - Portugalia. Od razu ruszyli z protestami

18 lat i jeden dzień - tyle minęło od ostatniego zwycięstwa reprezentacji Polski nad Portugalią. W październiku 2006 r. kadra Leo Beenhakkera wygrała na Stadionie Śląskim 2:1, a dwa gole strzelił Euzebiusz Smolarek. W sobotę drużyny obydwu krajów znów stanęły przeciwko sobie - tym razem w Lidze Narodów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zarówno w jednym, jak i drugim spotkaniu na boisku pojawił się Cristiano Ronaldo. Niestety scenariusz sprzed niemal dwóch dekad tym razem się nie powtórzył.

REKLAMA

Zobacz wideo Klasa Ronaldo. Brawami powitał kibiców na PGE Narodowym

Polska ośmieszona i to dwa razy. Poważna lekcja futbolu w Lidze Narodów

Mecz odbywał się w absolutnie wyjątkowej atmosferze. Piłkarze Michała Probierza chcieli godnie uhonorować Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka. Obaj oficjalnie zakończyli reprezentacyjne kariery i tuż przed spotkaniem odbyło się ich uroczyste pożegnanie.

Polacy na boisku od początku próbowali zaskoczyć przeciwnika. Ruszyli do przodu z dużym animuszem. Już po kilku minutach stworzyli spore zagrożenie. Piłkę w pole karne na Roberta Lewandowskiego wrzucał Walukiewicz, ale w porę do interwencji rzucił się Diogo Costa i ubiegł naszego kapitana. Niestety po kilku ciekawych atakach z naszej strony Portugalia przejęła inicjatywę. Sygnałem ostrzegawczym było uderzenie w poprzeczkę Cristiano Ronaldo. Niedługo później naszą ekipę uratował Łukasz Skorupski, który spektakularnym lotem zatrzymał strzał z 20. metrów Bruno Fernandesa. Polska również mogła odpowiedzieć. Mocno w pole karne wgrał Walukiewicz, a blisko przecięcia lotu piłki był Świderski. Niestety nie trafił w nią i ta minęła słupek.

W 26. minucie nasza defensywa w końcu skapitulowała. Kapitalną wrzutką w pole karne popisał się Ruben Neves. Do piłki momentalnie wyszedł Fernandes, minął kompletnie zagubionego Jana Bednarka i zgrał do tyłu głową. Wtedy bez przyjęcia w dolny róg huknął Bernardo Silva i było 0:1.

Minęło nieco ponad 10 minut i zrobiło się 0:2. Naszych obrońców kompletnie ośmieszył Rafael Leao. Dostał piłkę na środku boiska i jednym rajdem minął Frankowskiego, Oyedele, Walukiewicza, wymanewrował Bednarka i oddał strzał. Piłka na jego nieszczęście odbiła się od słupka, ale już czyhał na nią Cristiano Ronaldo. Z bliskiej odległości dobił do pustej bramki, zdobywając swoją drugą bramkę przeciwko Polsce w karierze. Wynik utrzymał się do przerwy.

Zieliński dał nadzieję. Wynik lepszy niż gra w meczu z Portugalią

Po zmianie stron niewiele brakowało, a Polacy zostaliby skarceni po raz trzeci. Cristiano Ronaldo wyłożył piłkę na środek pola karnego do Bruno Fernandesa, ale ten skiksował i uderzył wysoko nad bramką. W odpowiedzi do główki doszedł Robert Lewandowski, ale również chybił. Po godzinie gry po raz kolejny naszą obronę przetestował Leao. Z jednego skrzydła zbiegł na drugie, mijając kolejnych naszych zawodników i spod końcowej linii dograł do Fernandesa. Piłkarz Manchesteru United na nasze szczęście uderzył lekko i do tego wprost w Łukasza Skorupskiego. Tym samym zmarnował idealną okazję na 3:0.

W 64. minucie na stadionie rozbrzmiały gromkie brawa. Niestety nie były skierowane do żadnego z polskich piłkarzy, ale do Cristiano Ronaldo. 39-latek opuścił murawę i przy owacjach na stojąco zastąpił go Diogo Jota. Polakom z trudem przychodziło budowanie jakiejkolwiek akcji w ataku. Portugalia zaś cały czas naciskała. Nieprzyjemny strzał z daleka oddał Pedro Neto. Piłka skozłowała tuż przed bramką, ale czujnie złapał ją Skorupski.

Gdy wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty, nieoczekiwanie nadzieje w serca polskich fanów wlał Piotr Zieliński. Po dwójkowej akcji z Kacprem Urbański wpadł w pole karne i mocno uderzył przy bliższym słupku. Kompletnie zmylił Diogo Costę, w 78. minucie zdobył gola kontaktowego i w końcówce zrobiło się gorąco. Polacy znów ambitnie atakowali, szukając wyrównania. Niestety zamiast tego, nadziali się na kontratak. W 88. minucie dośrodkowanie po ziemi w kierunku Diogo Joty posłał Nuno Mendes, a niefortunnie przeciął je wślizgiem Jan Bednarek i wpakował piłkę do własnej bramki. Nasi zawodnicy od razu ruszyli z protestami w kierunku sędziego, bo tuż przed wyprowadzonym atakiem Michael Ameyaw był faulowany przez Nelsona Semedo. Po krótkiej konsultacji z arbitrami VAR główny sędzia gola jednak zaliczył. Tym samym zrobiło się 1:3 i wszelkie nadzieje na korzystny wynik prysły. Rezultat utrzymał się do końcowego gwizdka i Polska pozostała z trzema punktami na trzecim miejscu w tabeli swojej grupy.

Polska 1:3 Portugalia