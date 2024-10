Szczęsny nie będzie zadowolony. Zgrzyt tuż przed meczem

W sobotę o godzinie 20.45 reprezentacja Polski zagra z Portugalią w trzeciej kolejce Ligi Narodów UEFA. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym, na którym kilkanaście godzin temu pojawił się niespodziewany gość.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Goncalo Feio nie został zwolniony? "W Legii się gotowało"

Mowa o Kawu, czyli poznańskim grafficiarzu. Artysta działa w mediach społecznościowych pod pseudonimem Kawu Art. Jego prace pojawiają się między innymi na budynkach w Wielkopolsce oraz na stadionach na całym świecie.

W sobotni poranek Kawu pochwalił się w mediach społecznościowych nowym malunkiem. Grafficiarz wybrał się na Stadion Narodowy, gdzie na jednej ze ścian namalował Koziołka Matołka w barwach biało-czerwonych, który w rękach trzymał koszulkę reprezentacyjną Wojciecha Szczęsnego. "Dziękujemy!" - napisał w opisie.

W ten sposób poznański artysta chciał osobiście podziękować bramkarzowi FC Barcelony za piękną karierę w polskiej kadrze. Przypomnijmy, że oficjalne pożegnanie Szczęsnego z reprezentacją odbędzie się 12 października przed meczem z Portugalią.

Oto co stało się z Koziołkiem Matołkiem na Stadionie Narodowym po interwencji władz

Kibice, ale też piłkarze polskiej kadry wyrazili zachwyt w komentarzach. Zamieścili je między innymi Tymoteusz Puchacz i Jakub Moder. Obaj w przeszłości grali w Lechu Poznań. Oczywiście znaleźli się i tacy, którym to graffiti nie przypadło do gustu. Chodzi o władze obiektu. Nakazały one zamalować mural ze względu na to, że nie miał pozwolenia. Jak zatem Kawu zdołał wykonać swoją pracę? Po prostu zakradł się na ten stadion, kiedy nikogo na nim nie było.

Oto co stało się z Koziołkiem Matołkiem na Stadionie Narodowym Screen/Instagram @kawuart

Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu Polska - Portugalia na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl. LIVE.