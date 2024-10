A jednak. Szpakowski przyznał się po latach. Naprawdę to zrobił

Mecze Polski z Portugalią w XXI wieku należały do wyjątkowych spektakli. W 2006 roku Euzebiusz Smolarek dwiema bramkami zapewnił wygraną w spotkaniu eliminacji EURO 2008 (2:1), a w tych samych kwalifikacjach biało-czerwoni zremisowali jeszcze 2:2. W 2016 roku w ćwierćfinale mistrzostw Europy o końcowym triumfie przesądziły rzuty karne, które lepiej strzelali Portugalczycy.

Szpakowski naprawdę to zrobił. Wyjątkowy mecz

Nie ma jednak co ukrywać - to spotkanie 11 października 2006 roku wywołuje gęsią skórkę u wielu polskich kibiców. Polska na Stadionie Śląskim w Chorzowie podejmowała zespół Portugalii w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. To była wówczas czwarta drużyna świata, a mimo to Polacy potrafili sprawić wielką sensację.

Na dwa gole Euzebiusza Smolarka odpowiedział tylko Nuno Gomes i Polska wygrała 2:1. To był początek pięknej przygody drużyny prowadzonej przez Leo Beenhakkera, która zakończyła się historycznym awansem do pierwszych mistrzostw Europy dla Polski.

Wygrana z Portugalią smakowała wyjątkowo. W zespole naszych rywali nie brakowało wielkich gwiazd, a najjaśniej świeciła ta Cristiano Ronaldo. Tamte czasy w wywiadzie dla TVP Sport wspomina legendarny komentator publicznej stacji Dariusz Szpakowski. Zdradził, że w tamtym czasie poprosił o autograf słynnego Portugalczyka.

– Przed tym spotkaniem trudno było o optymizm, bo trzy dni wcześniej biało-czerwoni z trudem wygrali na wyjeździe z Kazachstanem 1:0. Po meczu Portugalczycy przychodzili do Grzegorza Mielcarskiego, z którym komentowałem tamto spotkanie i pytali, czy na boisko wyszła ta sama reprezentacja Polski, co z Kazachami. Euzebiusz Smolarek zdobył dwie bramki i nawiązał do wyczynu swojego ojca, dzięki czemu przyćmił w tamtym spotkaniu Cristiano Ronaldo. Wtedy poprosiłem Grzegorza Mielcarskiego, by zdobył autograf Cristiano dla mojej córki. Udało się przy pomocy Deco - przyznaje sprawozdawca.