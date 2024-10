Niesamowite, co się dzieje z Ronaldo w Polsce. Fatum

Cristiano Ronaldo w Polsce to sytuacja raczej niecodzienna. Nic więc dziwnego, że na pięciokrotnego laureata Złotej Piłki przed hotelem Westin w Warszawie, gdzie zameldowali się piłkarze reprezentacji Portugalii, czekały prawdziwe tłumy. Niestety skończyło się sporym rozczarowaniem, bo kadra dotarła na miejsce o 22:30, a jej kapitan rozdał tylko kilka autografów i to już wewnątrz hotelu. Fani mają czego żałować, bo słynny napastnik w naszym kraju zagra dopiero po raz szósty. Do tej pory jego występy w naszym kraju raczej nie powalały na kolana.

Zobacz wideo Portugalia i Ronaldo przybyli do Warszawy. Kibice czekali na gwiazdy kilka godzin

Ronaldo nieskuteczny przeciwko Polsce. Czeka na gola już 17 lat

Przeciwko reprezentacji Polski Ronaldo rozegrał tylko cztery spotkania, w tym dwa na naszym terenie. Po raz pierwszy miał okazję u nas gościć niemal równo 18 lat temu. 11 października 2006 r. Polka i Portugalia zmierzyły się w Chorzowie przy okazji eliminacji do Euro 2008 i skończyło się niemałą sensacją. Kadra Leo Beenhakkera zwyciężyła 2:1 po dwóch golach Ebiego Smolarka. Choć Ronaldo rozegrał pełne 90 minut, do siatki nie trafił.

Napastnik Al-Nassr zrewanżował się Polakom niespełna rok później. We wrześniu 2007 r. w Lizbonie zdobył bramkę, a Portugalia zremisowała z nami 2:2. Jak się okazało, do teraz jest jedyny gol Ronaldo przeciwko naszej drużynie narodowej. Okazję do poprawienia tego rezultatu miał jeszcze dwa razy. W lutym 2012 r. Portugalczycy zagrali z Polską towarzysko na Stadionie Narodowym w Warszawie. Był to pierwszy występ naszej kadry w tym miejscu po niespełna trzech dekadach i zakończył się bezbramkowym remisem. Później obie ekipy starły się jeszcze w ćwierćfinale Euro 2016 w Marsylii. Po 120 minutach było 1:1, a Ronaldo trafił dopiero w konkursie rzutów karnych wygranym przez jego drużynę 5:3.

Tak Ronaldo grał na polskich stadionach. Aż trudno w to uwierzyć

Ronaldo na polskich boiskach zagrał w sumie pięć razy. Poza wspomnianymi dwoma meczami przeciwko Polsce były jeszcze trzy inne. Podczas Euro 2012 legendarny piłkarz pojawił się w naszym kraju tylko przy okazji ćwierćfinału z Czechami. Pozostałe spotkania jego ekipa rozegrała wówczas na Ukrainie. Na Stadionie Narodowym strzelił jedynego gola. Na polskiej ziemi w sumie czynił to dwukrotnie. Dwa lata później powtórzył ten wyczyn w towarzyskim spotkaniu Realu Madryt z Fiorentiną - również na Stadionie Narodowym. Już w czwartej minucie trafił na 1:0, ale ostatecznie jego zespół przegrał 1:2. W 2016 r. raz jeszcze mógł poprawić tę statystykę w meczu z Legią Warszawa w Lidze Mistrzów. Zagrał wtedy 90 minut, jego Real Madryt zremisował 3:3, ale Portugalczyka w zdobywaniu bramek wyręczyli koledzy.

Szansę na przełamanie Ronaldo będzie miał w sobotę 12 października. Na Stadionie Narodowym Portugalia zagra z Polską w Lidze Narodów. Początek o godz. 20:45.

Mecze Cristiano Ronaldo na polskich boiskach: